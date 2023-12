Lo schiaffo di Feltri a Sala “Pago io la multa per la cena ai clochard, così il sindaco avrà altri soldi da sprecare”

Sembra una storia amara di Natale, ma alla fine, con tanto di buona azione il caso sembra chiuso. Durante il pranzo per la Vigilia, organizzato dalla Onlus “Pro Tetto” e il canale Instagram “Milanobelladadio” per i senzatetto di Milano, si respirava un’atmosfera natalizia colma di solidarietà e condivisione. La location prestigiosa della Galleria Vittorio Emanuele forniva uno sfondo suggestivo, ma il tutto è stato presto offuscato dall’arrivo dei vigili urbani che hanno fatto sgomberare tutto e hanno fatto una multa di 230 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico. Gli organizzatori non si aspettavano che il pranzo della Vigilia, preparato in Galleria per una decina di persone senza tetto, potesse finire in questo modo. Fernando Barone, presidente dell’associazione Pro Tetto, si chiede cosa devono aspettarsi per il primo dell’anno dopo questo episodio. Ogni anno, spiega a Il Giornale, l’associazione «sensibilizza» la situazione dei senzatetto con un pranzo il 24 dicembre in Galleria o sotto le finestre del Comune, e il Capodanno in corso Vittorio Emanuele, distribuendo cotechino e lenticchie a coloro che vivono per strada. E il giornalista Vittorio Feltri ha deciso di pagare la sanzione per l’associazione. «L’ho pagata io così il sindaco crudele avrà altri soldi da sprecare». (Open)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845