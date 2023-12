I racconti di Capitan U 1947: vogliono modificare il mondo, dal presepe ai bambini … A giugno, in Europa, sapremo per “chi non votare”

Carissimi amici sono molto preoccupato, anzi sconcertato, come cittadino padre e nonno. Gli ultimi segnali che arrivano da una “certa” Europa e alcuni suoi “compagni di merenda” italiani sono surreali. Minacce vagheggianti che vanno dalla modifica sessuale in età adolescente all’ultima trovata di una serie di presepi proposti con tanto di manifesto da + Europa con un Gesù bambino con due mamme Maria, con due papà Giuseppe, immaginato color caffellatte o con una mamma Maria single e, il tutto, giustificato in una scritta: “Il bello delle tradizioni è che possono cambiare”, ma cambiatevele voi e a casa vostra! Una boutade che non fa sorridere ma che, per fortuna, ha fatto infuriare perfino i loro iscritti, come l’imprenditrice Anita Likmeta che, abbandonando il partito, li ha definiti ipocriti ammiccanti …

… finalmente qualcuno sulla “Via di Damasco”!

Anche noi, avremo la possibilità di ritrovare la via di Damasco, la via della serenità e del cheto vivere in armonia con noi stessi e con il prossimo con cui si ama condividere e non imporre. Per cui vi segnalo un po’ di situazioni anomale prospettate per il nostro futuro prossimo da “qualcuno” che, invece, ama solo se stesso,

La nostra Italia aperta a tutti pur non essendo in grado di offrire loro una accoglienza adeguata, dopo i tanti sacrifici e rischi affrontati per raggiungerla, e abbandonati a subire altri stenti con l’alternativa di delinquere per non soccombere definitivamente. Logico sembrerebbe, e meno oneroso, aiutarli direttamente nel loro paese e salvarne così il più possibile, ma di questo pare non sia possibile neanche parlarne. Obbligati a modificare in breve tempo le nostre abitudini per seguire disposizioni ambientali che a molti possono apparire farneticazioni deliranti perché imposte da una sola scienza e formulate in un unico “verbo”: esegui!… Cambia casa, cambia auto, cambia religione (ateo è perfetto) e usanze, cambia modo di educare i figli, e se non ne fai è ancora meglio perché ci sarà qualcuno che li farà per te, cambia identità! Condividere quanto si è guadagnato lavorando legalmente, casa e denaro, con chi non ha mai fatto niente se non rubare, perché quello è il suo lavoro ed ogni lavoro va rispettato. Non dimenticarsi mai che tutto il resto che non viene dall’unico ”verbo” … è fascismo.

Non vi piacciono questi quattro punti ed altri su cui ho sorvolato? Allora siete fortunati, perché a giugno per liberarvi di ogni pensiero e vivere felici e contenti come nelle favole … basterà sapere per “chi non votare”.

È il momento della canzone. Ho scelto un brano facente parte del mio, per me, mitico album del 1989 “Al mio caro pianeta terra 10 piccole grandi storie”, July July. Racconto la storia di un uomo così preso dal lavoro da non accorgersi di aver trascurato la sua compagna fino a farla cadere in depressione ed a cercare rifugio nella droga. Se ne renderà conto quando la ritroverà morta per overdose e dalla rabbia reagirà inseguendo il suo spacciatore fino all’inferno dove lo ucciderà. Ma farsi giustizia da solo non allevierà la sua disperazione, anzi! … Il nostro mondo è stato sapientemente imbastardito trasformandoci tutti in burattini succubi facilmente indirizzabili. Me ne ero già accorto 35 anni fa quando a stento mi riconoscevo in una società dove il materialismo e il consumismo esasperati stavano prendendo il sopravvento. Ora siamo quasi all’ultimo stadio e non aspettiamoci soccorsi.

La stanza gira intorno a me ed io mi sveglio senza te, oh July July, oh July July

Un caffè freddo che non so come ingoiare mai potrò, oh July July

senza la tua mano che mi dà l’asciugamani

o quella carica che dà il “ci vediamo questa sera”

Una fermata che chissà dove la gente porterà, oh July July, oh July July

e quelle carte da timbrare, quando io vorrei poter volare, oh July July

su nel paradiso dove vive il tuo sorriso

o quell’inferno dove brucia chi ti ha dato solo fumo.

E i viaggi che facevo sempre senza te, lavorerei persino il fango pur di averti accanto a me.

Ma tu cadesti in lui per la mia fragilità per la mia voglia d’arrivare mischiando il bene con il male.

Ed ora ho il vuoto intorno a me ora che vivo senza te, oh July July, oh July July

e un poliziotto che non sa perché ho picchiato quello là, oh July July

su nel paradiso dove ha ucciso il tuo sorriso

o in quell’inferno dove brucia quel suo maledetto fumo

Ma i viaggi che facevo sempre senza te, lavorerei persino il fango pur di averti accanto a me,

ma tu cadesti in lui per la mia fragilità, per la mia voglia d’arrivare mischiando il bene con il male

……………

lavorerei persino il fango pur di averti accanto a me …

……………

per la mia voglia d’arrivare mischiando il bene con il male.

Solo noi siamo in grado di cambiare il nostro destino se riusciremo anche noi a contrappore al ”verbo unico” e oppressivo “un pensiero altrettanto unico”, forte e contrapposto. Ricordiamocelo quando il prossimo giugno ci ritroveremo da soli in un’urna elettorale, consci di ben sapere chi non votare!

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)