Esplosione turistica in Italia: festività e montagne al centro del boom

Record nelle prenotazioni e investimenti mirati rilanciano l’Italia come leader turistico europeo, con un forte accento sulle destinazioni montane e progetti innovativi per Milano-Cortina 2026

Il turismo in Italia sta vivendo un momento di straordinario successo durante il periodo delle festività, come confermato dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè. I recenti dati rilasciati dal ministero evidenziano la posizione di leadership dell’Italia nel panorama turistico europeo, con particolare enfasi sulle località montane e sull’importanza della destagionalizzazione.

Secondo i dati del ministero, durante le festività natalizie, le piattaforme online hanno registrato numeri record per l’Italia, posizionandola al primo posto tra i principali Paesi competitor in Europa, come Spagna, Francia e Grecia. Un elemento chiave del successo turistico italiano è rappresentato dalle località montane, che hanno registrato tassi di prenotazione notevolmente superiori rispetto a Spagna e Grecia. Questo non solo rafforza l’importanza del turismo invernale, un settore che in Italia vale 12 miliardi, ma mette anche in luce il valore ambientale, economico e socioculturale unico di queste aree.

Il Ministero del Turismo – proprio in questi giorni – ha pubblicato la graduatoria relativa al fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale (https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2023/12/allegato-impianti.pdf) un passo significativo verso un investimento di rilevanza per le montagne italiane, un asset strategico fondamentale per il turismo.

Questa azione sinergica e concreta, a cui il Ministero dedica particolare attenzione, concede oltre 147 milioni di euro e si aggiunge ai fondi destinati agli Appennini e quelli del bando montagna Italia, portando il totale degli investimenti a oltre 250 milioni di euro, iniziativa che favorirà la crescita e lo sviluppo di questo importante comparto, che riveste un ruolo strategico per l’economia nazionale, specialmente in vista di Milano-Cortina 2026.

Inoltre, si prevede l’integrazione del fondo con ulteriori 100 milioni di euro, presenti in manovra di bilancio – in sede di discussione alla Camera- a conferma dell’impegno del governo nel fornire un forte impulso e slancio al sistema montagna Italia. Questi stanziamenti contribuiranno innegabilmente ad alzare il livello competitivo del comparto montano italiano, consolidando una strategia senza precedenti, mirata a garantire il massimo sviluppo e sfruttamento del potenziale turistico delle nostre montagne.

Il Ministro del Turismo ha riconosciuto e sostenuto diversi progetti lombardi – per oltre 50 milioni di euro – tra cui tre importanti comprensori in Bergamasca: Monte Pora, Spiazzi di Gromo e Foppolo. Lara Magoni, Sottosegretaria a Sport e Giovani di Regione Lombardia, esprime grande orgoglio per il riconoscimento ricevuto dalle Prealpi Bergamasche: “Sono orgogliosa che le Prealpi Bergamasche abbiano ricevuto il giusto riconoscimento per l’impegno profuso da sempre per garantire l’ottimo funzionamento dei nostri comprensori, veri e proprio fiori all’occhiello di Regione Lombardia – commenta Magoni – il nostro territorio è ricoperto dal 40% dalle montagne e comprende 27 stazioni sciistiche, 900 km di piste, 310 impianti di risalita e saranno una delle sedi dei Giochi Olimpici Milano-Cortina2026”

Il turismo in Lombardia sta vivendo una fase di grande prosperità – nei mesi di ottobre e novembre la regione ha registrato 7,4 milioni di pernottamenti – un incremento notevole rispetto ai 5,9 milioni del 2019. Questo aumento, di cui 1,3 milioni attribuiti a turisti stranieri, testimonia l’attrattiva internazionale della Lombardia.

“Siamo orgogliosi di questi primi risultati – spiega l’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Barbara Mazzali– che evidenziano come il turismo sia uno dei settori strategici per lo sviluppo dell’economia della nostra regione. Siamo già al lavoro per migliorare i flussi del 2024. La nuova campagna di promozione turistica del ‘Lombardia Style’ propone, infatti, una nuova narrazione dei turismi di Lombardia che valorizza la bellezza senza confini del nostro territorio con le eccellenze produttive a partire dalla moda, dal design, dall’enogastronomia all’artigianato di qualità. Tutti elementi che rendono unica l’esperienza turistica dei visitatori che decidono di scoprire la nostra Lombardia”.