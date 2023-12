Brera – Creati due restringimenti di carreggiata in via Borgonuovo

L’annuncio è di Urbanfile, il blog degli architetti “Nella meravigliosa via Borgonuovo a Brera, sono orami terminati i lavori per la creazione di due punti di restringimento della carreggiata stradale con attraversamento pedonale. L’intervento, voluto per limitare la velocità delle vetture nella via, ha consentito anche di istallare aiuole con cespugli di bosso e un bell’intervento di arredo urbano che, ci auspichiamo, venga attivato un po’ ovunque a Milano.

In pratica sono stati creati tre piccoli dossi in pietra, di cui due con restringimento a imbuto grazie all’inserimento di aiuole protette da cordoli ai lati.”

Commenti

Bello… peccato per i marciapiedi lasciati in catrame

Vedo quest’intervento e anziché battere le manine come una foca, mi girano un po’ le scatole: in via Borgonovo fanno l’intervento fighetto, con siepi e lastricato, mentre in giro per la città c’è un’attenzione al decoro urbano pari a zero.

Sala, datti una svegliata, perché anche chi ti ha votato inizia a chiedersi se ce la fai.. Fai qualche giro in bici in meno e fatti fare un corso accelerato di design urbano, assieme all’assessore incaricato…

Montenapoleone così non sarebbe male! Delle panche in marmo e qualche alberello in più!

Assurdo in alcuni punti il marciapiede è largo meno di 1metro ( Le buste griffate sono più grandi !) Hahahhaha

Ci sta… non per moda, ci sta è davvero la parola giusta. Spiace un pochino vedere che non sono stati piantati due alberelli dove la via è più larga e vi era o spazio… mi auguro che le siepi sopravvivano al 35 gradi di Brera a luglio