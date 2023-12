Via libera a passerella ciclopedonae sulla Vettabbia

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo della passerella ciclopedonale sulla Vettabbia in via Corrado il Salico, nel Municipio 5, attesa dai cittadini per collegare il quartiere e le nuove aree verdi. L’intervento – spiega l’Amministrazione comunale – prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale a raso, a scavalco della roggia Vettabbia con il consolidamento delle sponde di appoggio e la realizzazione di un marciapiede e di paletti di protezione lungo la via Corrado il Salico. Il progetto della passerella ciclopedonale si inserisce in un più ampio intervento che promuove la rigenerazione e la rivitalizzazione del parco Ex Om per creare un luogo di aggregazione di bambini, giovani e anziani nonché di animazione e di naturale presidio territoriale. L’opera, del costo di 950mila euro, è finanziata con il fondo nazionale finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano di ripresa e resilienza da parte dei comuni con popolazione superiore a 500mila abitanti. I lavori dovranno terminare per la fine del 2026.

