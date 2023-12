Passaggio pedonale stretto e bloccato presso l’ufficio Mobilità e Trasporti in via Sile a Milano, difficoltà nel passaggio per i disabili

La mattina del 27 dicembre una donna si è recata insieme ad una persona disabile presso l’ufficio Mobilità e Trasporti di Milano, in via Sile , via in cui tra l’altro sono disponibili solo 2 parcheggi per disabili.

Appena oltrepassato il cancello della struttura, la corsia pedonale per raggiungere l’ufficio si presentava dapprima stretta e poi bloccata da transenne di lavoro.

“Corsia ciclabile di ampiezza sproporzionata a sinistra, stretta corsia pedoni e disabili (con intralcio pieno di una palina braille), corsia motocicli a destra”, queste le affermazioni della donna seguite da foto dimostrative pubblicate in un post su Facebook.

La signora per raggiungere l’ufficio pass, l’ultimo portone in fondo dell’edificio, ha dovuto necessariamente attraversare l’unico spazio libero delimitato da strisce bianche per il parcheggio dei motocicli dei dipendenti, adesso in ferie.

Nel post su Facebook la donna lamenta il disagio causato dagli amministratori del posto, augurandosi che il tutto venga rivisto per rendere più semplice il passaggio.

Michelle Contemoro