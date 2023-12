FESTIVAL DELLA MAGIA con Raul Cremona | Teatro Manzoni dal 3 al 7 gennaio

FESTIVAL DELLA MAGIA

da un’idea di Raul Cremona

con Po Cheng Lai (Taiwan), Mike Chao (Taiwan), Jimmy Delp (Francia)

Vanni De Luca (Italia), Dario Adiletta (Italia), Ramó & Alegría (Spagna)

Sesta edizione dello spettacolare Festival della Magia ideato e condotto da Raul Cremona che vedrà un cast di artisti eccezionali provenienti da tutto il mondo. Oltre 25.000 spettatori hanno assistito alle precedenti edizioni. Ben due i rappresentanti della magia asiatica, la scuola che in questi anni sta sfornando i più grandi talenti della magia mondiale. Da Taiwan arriverà *Po Cheng Lai*, uno degli illusionisti più famosi in Asia, con il suo spettacolare numero con i ventagli. Nello show anche *Mike Chao*, uno dei più grandi manipolatori del mondo, dove l’abilità si fonde con la poesia e la grazia del suo atto magico. Dalla Francia sarà ospite *Jimmy Delp*, un illusionista che ha stravolto la figura del classico mago. Vestito in abito arancione, ogni volta che cerca di eseguire un gioco è una catastrofe! L’Italia sarà rappresentata da due campioni. *Vanni de Luca*, mentalista, unico artista al mondo a portare in scena il numero più complesso mai ideato nella storia dell’intrattenimento mentale: in pochi minuti e contemporaneamente Vanni risolve un cubo di Rubik e complessi calcoli matematici, mentre recita a memoria un Canto della Divina Commedia scelto liberamente dal pubblico. L’altro italiano in scena sarà *Dario Adiletta *con il suo originalissimo numero di magia basato sul dominio e la manipolazione dell’acqua. Dalla Spagna arriva il duo *Ramò &**Alegría*. Vincitori di numerosi premi internazionali hanno creato uno spettacolo unico. Per dieci minuti il palco si riempie di una lotta comica tra i personaggi dove i ruoli e gli stereotipi tra il mago e il suo assistente saranno spezzati, creando situazioni assurde che si risolvono con la magia più inaspettata. La parte del divertimento sarà compito di *Raul Cremona *che con i suoi personaggi e i suoi intermezzi farà da padrone di casa.

Teatro Manzoni

Dal 3 al 7 gennaio

Feriali ore 20,45 – sabato 6 gennaio ore 15,30 e 20,45 – domenica ore 15,30

Per acquisto:

*biglietteria del Teatro*

*online* https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=2675641

*circuito Ticketone*

Tel. 02 7636901