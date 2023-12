Attivo anche per le aziende servizio dichiarazioni Tari online

Il Comune di Milano ha attivato un nuovo servizio online per le dichiarazioni Tari delle utenze non domestiche. Imprese e professionisti possono registrare l’inizio, la variazione o la cessazione di occupazione di un immobile compilando un semplice form sul sito del Comune di Milano. La procedura semplificata per le dichiarazioni della tassa sui rifiuti, che è già attiva per le utenze domestiche attraverso l’uso di Spid o Cie – spiega l’Ammministrazione comunale -, è ora a disposizione anche dei soggetti iscritti al registro di InfoCamere tramite l’uso dell’ID Azienda assegnato dal Comune di Milano. Vi si può accedere dalla pagina https://www.comune.milano.it/dichiaratariutenzenondomestiche, dove si possono consultare anche tutte le informazioni per gestire online i rapporti con l’Amministrazione comunale attraverso i servizi interattivi del portale. “Facilitare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti – dichiarano l’assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte e la coordinatrice del Board per l‘Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, Layla Pavone – è un obiettivo che questa Amministrazione continua a perseguire e una delle strade con cui possiamo tradurre nella vita quotidiana di cittadini e imprese la sfida della transizione ecologica e digitale. Lo confermiamo anche con questa nuova procedura messa a punto per le aziende, resa possibile grazie all’impegno e alla collaborazione degli uffici delle Direzioni Bilancio e Innovazione tecnologica e digitale”. Sono circa 50mila le aziende con sede a Milano iscritte ad InfoCamere potenzialmente interessate al servizio. Il Comune di Milano riceve oltre 180mila dichiarazioni all’anno fra nuove occupazioni, variazioni o cessazione degli immobili su un totale di quasi 780mila utenze fra domestiche e non domestiche.

