Sarà l’ultimo regalo di Sala per quest’anno?

Il Comune di Milano, della giunta di Beppe Sala, la vigilia di Natale è arrivato a multare per occupazione del suolo pubblico i volontari dell’associazione “Pro Tetto” che, in collaborazione col gruppo “Milano Bella da Dio”, hanno organizzato un pranzo di Natale solidale per i senzatetto in Galleria.

Ricapitoliamo:

1) Qualsiasi cosa succeda in città, come scippi, furti, rapine, aggressioni, stupri, spaccio, occupazioni abusive di immobili privati, vandalizzazione di monumenti, blocchi stradali, a quanto pare, non è di competenza del Sindaco, la sua giunta è sotto attacco mediatico, la pericolosità di Milano è solo percezione.

2) La Polizia Locale alle dirette dipendenze del sindaco, comandata dal suo uomo di fiducia Marco Ciacci ha fatto solo il suo dovere, ha multato chi occupava illegittimamente il suolo pubblico non per protestare contro il fascismo, le auto in sosta vietata, o per l’ansia da cambiamento climatico, bensì per un pranzo simbolico con i senzatetto, queste deplorevoli iniziative, soprattutto se attuate nella Rive Gauche della Galleria, turbano i veri milanesi che vivono all’ombra dello spettacolare albero di Natale di Gucci.

3) La Locale non dovrebbe essere distratta da queste inutili iniziative, ha ben altre cose, molto più importanti di cui occuparsi, multare chi non ha pagato la sosta sulle strisce blu, multare le auto parcheggiate male, multare le auto parcheggiate storte.

Avanti così, bravo sindaco, bravo comandante, pugno duro con chi non rispetta le regole, bisogna stroncare sul nascere queste manifestazioni che mettono Milano in cattiva luce.

Bruno Carmignani