di Claudio Bernieri

( dep. Siae)

Una canzone per Natale, non banale, scritta da me con Logic. La canta il primario di medicina nucleare Giovanna xxx, nella clinica di xxxx. Ma la canzone resta nella testa sin dalla prima volta che si ascolta e questo significa che ha qualcosa da dire, sarà immortale. Parla del film della nostra vita, forse un auspicio per l’anno difficile e di guerra che verrà. Forse una nuova Lilì Marlen.

(allegato testo e provino )

….sai…Io sono qui

A fare un giro

Nei tuoi blu jeans

A volte è un film

quello tra noi

siamo due clown

forse due eroi

e poi

il grande ciack

come succede

tra le star….

.….sento una voce

Ciao ci si vede

Mi chiamerai…

Se

io arrivo qui

sai è perché

tu ti sei perso

avrai

dentro ai miei occhi

tutti i balocchi dell’universo

e dolce

è l’emozione

che non s’arrende

e poi tra noi

cadrà settembre

ma una canzone

sai, è per sempre

Senza mai capire

All’imbrunire

Nella città lucente

Senti dentro al tuo cuore

se l’attimo è fuggente

un falco dolce e innocente

inutilmente

in mano a un re

tu sei per me …

ma vuoi capire

la mia canzone

è per sempre

( musica…)

…..Bello noi recitare

in questo film

prodotto per Natale

che volerà

poi come un polline

nelle città

si spargerà

nei piano bar

nel tuo presente

come una piuma

portafortuna

dentro al tuo

amore

che spesso

mente

ti vorrei dire …

la mia canzone

è per sempre