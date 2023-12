Buon Natale di rinascita e di speranza da Milano Post

Buon Natale a tutti voi da Milano Post per un Natale di rinascita e di speranza.

La testimonianza del volontario Simone Feder

“Quando entrerò in comunità ti disegnerò qualcosa”. Era una sera di quelle in cui niente sembrava avere senso al bosco a #Rogoredo. Gli avevo chiesto qualcosa che potesse dare conforto a chi, entrando nel mio ufficio, cercava nuove risposte e una via differente allo star male.

Un mese fa Yuri è entrato in struttura e questo dipinto è stato il suo primo pensiero.

Una città, una barca, l’uscita da una grotta, l’attraversamento di onde in tempesta, il miraggio di una meta serena…

Chiunque si avvicini oggi a questo quadro vede cose differenti, declinate secondo la propria storia di vita.

Ognuno ha il suo percorso, ognuno il suo punto di vista, ognuno il suo punto di partenza, ma la meta è comune: LA SPERANZA.

Che questa sia la meta e la responsabilità di ognuno di noi per questo Natale, speranza da continuare a cercare, speranza da proporre incessantemente, speranza da costruire insieme.