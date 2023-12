Milano, 5.000 calendari Polizia locale con mesi sbagliati, De Corato: «Vertici di p.za Beccaria sbagliano anche i mesi dell’anno, come possono garantire la sicurezza della città?»

De Corato “Lo denuncia anche la Cgil. Comando P.L. e Palazzo Marino dovrebbero assumersi le proprie resposabilità. Di Gabrielli perse le tracce»!

«Leggo basito dalle agenzie che questa mattina (ieri ndr), il segretario della Fp Cgil ha fatto notare che nei 5.000 calendari del 2024 della Polizia Locale, il mese di novembre è risultato essere di 31 giorni mentre quello di dicembre di 30. Ma se al Comando di piazza Beccaria, non sono nemmeno in grado di stabilire quanti giorni hanno i 12 mesi dell’anno (stiamo parlando davvero di cose basilari e semplici, ndr), come possono garantire la sicurezza di tutti i milanesi? Infatti, prova ne è, il fatto che siamo la città più pericolosa d’Italia, dove si verifica il più alto numero di rapine in pubblica via e solamente negli ultimi 4 anni, in città c’è stato un +50% di reati. Sala e Ciacci, che sono i primi colpevoli e responsabili di questo ennesimo spreco di denaro pubblico dei contribuenti, se ne devono assumere le loro responsabilità! Di questa drammatica situazione, il primo cittadino, se ne è accorto solamente negli ultimi 4 mesi, tanto è vero che è corso ai ripari con Gabrielli che, al momento, non si sa dove sia finito. Si sono letteralmente perse le tracce».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, sui 5.000 calendari con i mesi di novembre e dicembre sbagliati della Polizia Locale di Milano.