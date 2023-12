All’Ambrosianeum l’esito della ricerca “Il posto degli oratori” nella città di Milano

Un’importante ricerca promossa dalla FOM e dalla Fondazione Ambrosianeum e svolta da docenti e ricercatori della Cattolica, della Bicocca e del Politecnico (in forma multidisciplinare) viene restituita alle comunità e agli oratori di Milano, perché possano rielaborare la loro progettazione educativa e il lavoro di rete sul territorio a partire da dati verificati e da uno sguardo competente sui bisogni attuali di preadolescenti e adolescenti che vivono a Milano. Nell’ultimo giorno della Settimana dell’educazione 2024, alle ore 11 del 31 gennaio, diamo appuntamento all’Ambrosianeum per offrire una panoramica dei risultati ottenuti.

Mercoledì 31 gennaio 2024 alle ore 11 all’Ambrosianeum di Milano (via delle Ore 3) verranno presentati i risultati della ricerca “Il posto degli oratori”, realizzata dalla Fondazione Oratori Milanesi e dalla Fondazione Ambrosianeum, con l’apporto multidisciplinare di docenti e ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università di Milano-Bicocca e il Politecnico.

Con questa ricerca è stata realizzata una utile mappa delle proposte educative e ricreative offerte dagli oratori della città di Milano, avendo sullo sfondo l’insieme delle proposte offerte dal pubblico e dal privato (profit e non profit), rivolte in particolare a preadolescenti e adolescenti.

I risultati non sono solo di carattere quantitativo ma anche qualitativo. Lo studio approfondisce i bisogni e le necessità degli adolescenti, per come si riflettono e trovano risposta negli oratori di Milano, anche con l’intento di offrire elementi utili alla progettazione educativa, con uno sguardo al lavoro d’insieme nei decanati e al lavoro di rete con altre realtà esterne all’ambito ecclesiale.

Alla presentazione del 31 gennaio sono dunque invitati tutti coloro che operano negli oratori, in particolare della Zona pastorale I di Milano: presbiteri e religiosi/e, educatori professionali, volontari, ecc., ma anche tutte le figure professionali e volontarie di altre realtà educative e sociali di Milano, coinvolte con preadolescenti e adolescenti.

Sarà presente il Vicario episcopale della Zona pastorale I, S.E. Mons. Giuseppe Vegezzi.

Interverranno anche il Vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, e altri rappresentanti delle istituzioni, oltre, naturalmente ai curatori della ricerca, in particolare la professoressa Rosangela Lodigiani, del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sarà l’occasione anche per incontrare i membri della Cordata educativa “Missione possibile” della diocesi Milano.

Verrà dunque offerta una panoramica il più possibile completa delle proposte per gli adolescenti a Milano, per comprendere “i pieni e i vuoti” che la connotano rispetto a criteri di lettura di carattere sociologico, statistico e pedagogico: la copertura del territorio (vi sono zone che restano scoperte? quali possono essere le ragioni? quali i punti di forza e di debolezza); la copertura di determinati bisogni (su quali tipologie di intervento si concentrano le risposte? Vi sono bisogni/target di beneficiari che restano senza risposta?); l’integrazione e la rete tra le proposte (vi è complementarietà/sovrapposizione tra le proposte?).

