A Milano cresce l’attesa per lo show unico al mondo dei Top Performers di Le Cirque La compagnia: «L’avventura, il viaggio e il sogno ricominciano.»

La nuova tournée? Ancora più emozionante, meravigliosa, spettacolare e fiabesca.

All’Allianz Cloud, dal 26 al 31 dicembre, emozioni assicurate con i migliori artisti e le superstar mondiali del Nouveau Cirque

Ha incantato più di 300 mila spettatori di qualsiasi età con 228 date in Italia e in Europa in 59 settimane, calcando i palcoscenici più prestigiosi, registrando infiniti sold out e collezionando un successo di pubblico e di critica dietro l’altro, come confermano i titoli della stampa nazionale e internazionale.

Con un cast composto dai migliori artisti dal Cirque du Soleil e dalle Superstar Mondiali del Nouveau Cirque, il Gran Gala ALIS (www.alisticket.it), spettacolo prodotto da Le Cirque Top Performers nel 2016, è pronto a emozionare, meravigliare e sorprendere, con un atto unico di circa un’ora e quarantacinque minuti, il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano, presentando nuovi, affascinanti numeri al limite dell’immaginazione e delle capacità umane, in cui non sono coinvolti gli animali.

Non chiamatele repliche: ogni singolo show di ALIS è unico, irripetibile, originale, mai identico al precedente. Queste le parole di Gianpiero Garelli (Founder, Creator & Guide di Le Cirque Top Performers e Show Director & Author di ALIS e di TILT): «ALIS è stata la nostra prima “creatura” e oggi continua a collezionare incredibili successi di pubblico a qualsiasi latitudine. All’Allianz Cloud di Milano, dal 26 al 31 dicembre porteremo in scena il primo atto di un “nuovo” ALIS: rispetto allo Spring Tour, infatti, abbiamo apportato numerosi cambiamenti, sia a livello artistico sia riguardanti la messinscena. Non abbiamo fissato un punto di arrivo. Ogni data del Christmas Tour 2023 di ALIS sarà più spettacolare di quella precedente, per emozionare e meravigliare, ancora una volta, il nostro amato pubblico. Il cast internazionale di ALIS è composto da diciannove artisti provenienti da Canada, Stati Uniti d’America, Polonia, Cina, Taiwan, Italia e Ucraina. Siamo pronti a sorprendere e a incantare le platee di fronte alle quali ci esibiremo con uno show imperdibile: un atto unico di circa un’ora e quarantacinque minuti impossibile da dimenticare».

Accompagnato ovunque dal trionfale plauso della stampa e della critica, che in ogni luogo ne hanno celebrato l’unicità, la straordinarietà e la spettacolarità, il Christmas Tour 2023 di ALIS ha debuttato al Palageorge di Montichiari il 2 e il 3 dicembre. Ha fatto tappa, poi, al Palasport di Pistoia (dall’8 al 10 dicembre) e al Modigliani Forum di Livorno (dal 15 al 17 dicembre). Proseguirà, ora, allo Stadium di Genova (dal 21 al 23 dicembre) e all’Allianz Cloud di Milano (dal 26 al 31 dicembre). La tournée invernale di ALIS torna in alcune delle città italiane in cui aveva già fatto tappa in passato, riscuotendo un ampio successo di pubblico, come dimostrarono i tre sold out di Montichiari nel 2017, i 25 mila spettatori raggiunti a Milano con due tournée consecutive, i 5 mila di Genova nel 2017 e i 4500 di Livorno nel 2018.

Acclamato e applaudito in qualsiasi luogo, ALIS prende per mano lo spettatore, rendendolo partecipe sin dal primo istante e riducendo al minimo la distanza fra il pubblico e l’artista. A legare fra loro le fenomenali performance, un filo conduttore che affonda le sue radici nella letteratura fantastica dell’Ottocento, ispirandosi liberamente agli indimenticabili capolavori di Lewis Carroll. Alle arti circensi si aggiungono, quindi, gli elementi di narrativa, interpretati attraverso il linguaggio del corpo, la musica e la danza. ALIS non porterà in scena una semplice narrazione lineare, ma un’esperienza coinvolgente e appassionante, capace di far tornare bambini gli spettatori, permettendo loro di riscoprire, passo dopo passo, il piacere di stupirsi e di emozionarsi. Queste le parole di Onofrio Colucci (Casting Director del Gran Gala di Le Cirque Top Performers): «ALIS è un viaggio alla scoperta di ciò che non ti aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi».

Tutto questo è reso possibile da un collettivo di caratura internazionale, formato da diciannove Top Performers, selezionati fra i migliori del Nouveau Cirque. Molti di loro vantano partecipazioni in alcune delle produzioni di maggior successo del Cirque du Soleil. All’interno del cast vi sono Superstar acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo, pluripremiate con i riconoscimenti più ambìti e prestigiosi per le performance che le hanno rese celebri, e che – per l’occasione – offriranno al pubblico anche alcune anteprime create ad hoc per ALIS. Artisti di prim’ordine presenteranno dodici numeri – aerei e a terra – eccezionali e mozzafiato che tenderanno ai limiti dell’immaginazione e delle capacità umane.

In pochi anni (dal 2016 ad oggi, escludendo il periodo di “stop” imposto dalle misure atte a limitare la diffusione del Covid-19), ALIS ha permesso alla compagnia Le Cirque Top Performers di essere considerata dagli addetti ai lavori la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli. A confermare il successo di questa produzione internazionale, il crescente interesse all’estero, come dimostrano i sold out registrati nel 2019 in occasione delle date in Svizzera e, nel 2022, gli spettacoli a Bruxelles al Cirque Royal, il tempio dello spettacolo in Belgio. Ma anche i titoli della stampa internazionale, che ha sempre sottolineato e ribadito l’importanza e l’unicità delle produzioni che portano la firma di Le Cirque Top Performers.

Giorno dopo giorno, anche sui social e sul web, cresce l’attesa per le date italiane del Christmas Tour 2023 di ALIS. La società Le Cirque WTP, infatti, da alcuni mesi, ha già aperto le prevendite dei biglietti del Gran Gala. I tickets ancora disponibili si possono acquistare sul sito-web ufficiale di Le Cirque Top Performers (www.lecirquetopperformers.com). Per una consultazione più rapida, si può fare riferimento alla seguente pagina-web: www.alisticket.it.

LE CIRQUE TOP PERFORMERS: LA PIÙ GRANDE COMPAGNIA D’EUROPA DI NOUVEAU CIRQUE

LA STORIA – Dopo aver ideato e prodotto lo spettacolo ALIS nel 2016, ottenendo un successo immediato che si è spinto ben oltre le aspettative iniziali (e sempre con investimenti privati, senza, quindi, alcuna sovvenzione pubblica), nel 2019 Le Cirque Top Performers ha prodotto il secondo spettacolo, TILT e, due anni dopo, nel 2021, ha ideato e debuttato con LA BELLE VIE, un format innovativo, moderno, dinamico ed elastico, che si adatta facilmente a molte situazioni, laddove le grandi produzioni, come ALIS e TILT, richiederebbero sforzi economici importanti. LA BELLE VIE è un «concetto» che alle arti circensi unisce cabaret, musica e danza; si propone al pubblico con format diversi: Show classico oppure in setup AperoTime, AfterDinner Gala e Convention. Uno show di qualità, quindi, della durata di circa quarantacinque minuti, di grande appeal e atmosfera.

Dal suo debutto, Le Cirque WTP vanta una collaborazione con più di 110 artisti Top Performers provenienti da tutto il mondo. Dagli addetti ai lavori, la compagnia è considerata la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli. Con il loro talento e i loro numeri, i Top Performers di ALIS e di TILT (provenienti da quindici Paesi) rappresentano l’eccellenza del Nouveau Cirque a livello mondiale. Le Cirque Top Performers li ha scelti per un progetto europeo senza precedenti. In sette anni sono stati prodotti quindici tour di successo con infiniti sold out e record di spettatori. Le Cirque WTP è una storia tutta italiana che porta la firma di Gianpiero e Alessandro Garelli. Il futuro, per Le Cirque Top Performers, è una pagina tutta da scrivere: una stagione ricca di sogni da realizzare e obiettivi da raggiungere.



CALENDARIO – Le date di Milano del Christmas Tour 2023 di ALIS

MILANO – Allianz Cloud:

– martedì 26 dicembre 2023, alle ore 17 e alle ore 21;

– mercoledì 27 dicembre 2023, alle ore 21;

– giovedì 28 dicembre 2023, alle ore 21;

– venerdì 29 dicembre 2023, alle ore 21;

– sabato 30 dicembre 2023, alle ore 17 e alle ore 21;

– domenica 31 dicembre 2023, alle ore 21,45;