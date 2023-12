Il commento di Luciano: anticipi della 17a giornata di serie A

Buon sabato e buona antivigilia a tutti!

Si sono disputati ieri, venerdì 22 dicembre, 4 anticipi della 17a giornata di campionato: Lazio-Empoli, Sassuolo-Genoa, Monza-Fiorentina e Salernitana- Milan.

In ordine cronologico, in campo all’Olimpico la Lazio di Sarri e l’Empoli di Andreazzoli. I biancocelesti si rialzano e tornano al successo (2-0) dopo il pesante ko con l’Inter, ed espugnano il Castellani. Decidono i gol di Guendouzi (9′) e Zaccagni (67′). In evidenza anche Provedel che para tutto. Problemi muscolari per Immobile e Luis Alberto, entrambi costretti a lasciare il campo nei primi 25 minuti. Prosegue il momento no dei toscani: la vittoria manca dal 12 novembre.

Gudmundsson ed Ekuban lanciano il Genoa di Gilardino e fanno sprofondare Dionisi. Battuto 2-1 il Sassuolo al Mapei Stadium e staccati in classifica gli avversari di oggi. In assenza di Berardi, Pinamonti illude i neroverdi nel primo tempo. Il Genoa però non si scoraggia e, come contro la Juventus venerdì scorso, rimonta. 7 giorni fa il Grifone si era fermato sul pareggio, oggi invece la vince all’87’ con assist di Gudmundsson e con il gol di Ekuban.

Tre punti d’oro per la Fiorentina sul campo del Monza. Basta la zampata di Beltran su una papera di Di Gregorio dopo sette minuti alla squadra viola per vincere 1-0 e portarsi momentaneamente al quarto posto in classifica. Seconda sconfitta di fila per la squadra di Palladino, mai veramente pericolosa all’U-Power Stadium.

Per il Milan, a Salerno, gran fatica ad agguantare un pareggio e sfuggire ad una sconfitta che sarebbe stata un duro colpo alle residue ambizioni rossonere, non tanto per il misero punto conquistato, quanto per il morale della squadra tutta. Quarta partita esterna senza ottenere vittoria, per Pioli, in questo campionato. All’Arechi, contro una Salernitana grintosa e pugnace, finisce 2-2 col risultato che, fino al 91′ sorrideva ai padroni di casa di Filippo Inzaghi. Tomori (poi out per infortunio ai flessori al 65′) al 17′, ribaltone Fazio-Candreva e alla fine Jovic, con la volée diagonale su sponda aerea di Giroud. La band di Pioli rallenta al terzo posto, in cui i punti sono 33. Mastica in un certo senso amaro anche la Salernitana, che aveva assaporato il successo di valore e prestigio fino al 90′: campani (che perdono Dia, anch’egli ko per un problema al flessore) ultimi a quota 9. Oggi, sabato 23 dicembre, la conferenza di presentazione del ritorno di Walter Sabatini in qualità d direttore sportivo.

Dalle 12,30 di oggi tutte le restanti partite prima della sosta natalizia, ad iniziare dal “lunch match” Frosinone-Juventus. A domani per i relativi commenti!