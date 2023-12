Natale, Capodanno, Epifania: orari e servizi ATM

Il giorno di Natale, mezzi dalle 7 alle 19:30

Lunedì 25 dicembre tutte le linee sono in servizio dalle 7 alle 19:30 circa. Non fanno servizio le linee notturne.



Orari delle metropolitane

24, 26, 31 dicembre e 6 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario festivo.

Tutte le linee seguono l’orario festivo. Dal 27 al 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. Tutte le linee seguono orario del sabato.

Tutte le linee seguono orario del sabato. 1° gennaio. Le linee M4 e M5 seguono il normale orario dei giorni festivi. Le linee M1, M2 e M3 seguono un orario festivo programmato per il solo giorno di Capodanno:

Le linee M4 e M5 seguono il normale orario dei giorni festivi. Le linee M1, M2 e M3 seguono un orario festivo programmato per il solo giorno di Capodanno:

Orari di bus, tram e filobus

Il giorno di Natale, prime e ultime partenze

:: M1

PRIME E ULTIME PARTENZE



Da Sesto FS per Bisceglie 7:10 19:16 Da Sesto FS per Rho Fiera 7:19 18:51 Da Sesto FS per Molino Dorino 7:19 19:11 Da Bisceglie per Sesto FS 7:21 19:16 Da Molino Dorino per Sesto FS 7:09 19:03 Da Rho Fiera per Sesto FS 7:22 19:00 Da Duomo per Bisceglie 7:29 19:35 Da Duomo per Molino Drino 7:38 19:30 Da Duomo per Rho Fiera 7:38 19:10 Da Duomo per Sesto FS 7:28 19:30

FREQUENZE

Tratta Sesto FS-Pagano: ogni 8 minuti.

Diramazioni per Rho Fiera e Bisceglie: ogni 16 minuti.

:: M2

PRIME E ULTIME PARTENZE

Da Abbiategrasso per Gobba 6:53 19:16 Da Assago Forum per Gobba 6:59 19:04 Da Famagosta per Cologno Nord 7:05 19:18 Da Famagosta per Gessate 6:55 19:10 Da Gessate per Famagosta 6:59 19:05 Da Cologno Nord per Famagosta 7:05 19:03 Da Gobba per Assago Forum 7:14 19:12 Da Gobba per Abbiategrasso 7:04 19:30

FREQUENZE

Tratta Famagosta-Cascina Gobba: ogni 7 minuti e 30.

Tratta Assago Forum-Cologno Nord/Gessate: ogni 30 minuti.

:: M3

PRIME E ULTIME PARTENZE

Da Comasina per San Donato 7:00 19:24 Da San Donato per Comasina 7:00 19:24 Da Duomo per San Donato 7:17 19:40 Da Duomo per Comasina 7:14 19:38

FREQUENZE

Treni ogni 7 minuti e 30.

:: M4

PRIME E ULTIME PARTENZE



Da Linate Aeroporto per San Babila 7:00 19:30 Da San Babila per Linate Aeroporto 7:00 19:30

FREQUENZE

Treni ogni 4 minuti circa.

:: M5

PRIME E ULTIME PARTENZE



Da Bignami per San Siro 7:00 19:35 Da San Siro per Bignami 7:00 19:31 Da Garibaldi per Bignami 7:15 19:46 Da Garibaldi per San Siro 7:12 19:47

FREQUENZE

Treni ogni 4 minuti circa.

:: Linee di superficie

Qui sotto trovate, linea per linea, gli orari delle prime e ultime partenze dai capolinea.

Rete notturna

I bus delle linee notturne non fanno servizio solo nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 dicembre. Negli altri giorni:

le linee NM1, NM2, NM3, NM4, N25, N26 e 90/91 sono in servizio tutte le notti come al solito

sono in servizio tutte le notti come al solito le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio, come al solito, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Fanno servizio anche nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Metro leggera Gobba-San Raffaele

24 dicembre dalle 13:00 alle 20:00 25 dicembre sostituita dal bus 925 26 dicembre dalle 13:00 alle 20:00 31 dicembre dalle 13:00 alle 20:00 1° gennaio sostituita dal bus 925 6 gennaio dalle 13:00 alle 20:00

I bus della linea 925 partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

Nelle altre giornate seguono il consueto orario.

Atm Point

Domenica 24, lunedì 25, martedì 26, domenica 31 dicembre e lunedì 1° gennaio tutti gli ATM Point sono chiusi.

tutti gli ATM Point sono chiusi. Sabato 6 gennaio gli sportelli di Duomo e Centrale sono aperti dalle 10:15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30. Chiusi tutti gli altri.

gli sportelli di Duomo e Centrale sono aperti dalle 10:15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30. Chiusi tutti gli altri. L’ATM Point di Monza è chiuso il 24, 25, 26, 31 dicembre e 6 gennaio.

Nelle altre giornate gli Atm Point seguono il consueto orario.

Parcheggi di corrispondenza

Dalle 20:00 di venerdì 22 dicembre alle 07:00 di lunedì 08 gennaio i parcheggi di Cologno Nord, Gessate e San Leonardo restano aperti h24 e gratuiti .

i parcheggi di Cologno Nord, Gessate e San Leonardo restano . Il 26 dicembre, 1 e 6 gennaio i parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti e fanno orario festivo. I parcheggi a raso sono gratuiti. Quelli di Vittor Pisani, piazza Abbiategrasso, a raso di Romolo e Bovio sono sempre aperti a pagamento.

i parcheggi multipiano e il parcheggio di Forlanini sono aperti e fanno I parcheggi a raso sono gratuiti. Quelli di Vittor Pisani, piazza Abbiategrasso, a raso di Romolo e Bovio sono sempre aperti a pagamento. Il 25 dicembre chiudono alle 21 i parcheggi di Bisceglie, Caterina da Forlì, Lampugnano, Molino Dorino, Cascina Gobba, Famagosta, Maciachini, Rogoredo, Romolo Multipiano, San Donato Paullese/Emilia, e Cassiodoro. I parcheggi di Abbiategrasso, Romolo raso, Vittor Pisani, Bovio, Quarto Oggiaro, Forlanini e Molinetto di Lorenteggio restano sempre aperti.

Nelle altre giornate i parcheggi seguono il consueto orario.

Parcheggiare sulle strisce blu: scaricate le app

Le app sono il modo più veloce per pagare la sosta sulle strisce blu.

Radiobus di quartiere e bus a chiamata

Radiobus di quartiere: il servizio è sospeso nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. Come funziona.

il servizio è sospeso nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. Come funziona. Smart Bus Basiglio: il servizio è sospeso il 25 e 26 dicembre. Elenco fermate.

il servizio è sospeso il 25 e 26 dicembre. Elenco fermate. Chiama Bus Peschiera Borromeo: il servizio è sospeso il 25, 26, 30 dicembre, 1 e 6 gennaio. Come funziona ed elenco fermate.

I mezzi si pagano contactless

A Milano potete pagare metropolitane, autobus, tram e filobus, con una carta di credito o un bancomat contactless:

senza commissioni, si paga solo la tariffa più conveniente

evitate code per fare il biglietto

il pagamento contactless vale solo sulle linee ATM, non vale su linee S e sui treni

Altri modi per fare il biglietto

Per viaggiare a Milano sui mezzi Atm serve un biglietto da 2,20 € (valido per le zone Mi1-Mi3).

Nei giorni festivi le rivendite potrebbero essere chiuse. Potete sempre comprare i biglietti ai distributori automatici nelle stazioni della metropolitana, oppure sulla nostra app con carta di credito, o anche inviando un sms al 48444 con scritto ATM.

