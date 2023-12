La sinistra del Municipio 7 boccia la richiesta di sostegno ad ogni azione contro la violenza sulle donne

Come centrodestra abbiamo presentato una mozione di richiesta di azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne e a sostegno di ogni azione diretta a favorire percorsi di educazione al rispetto e alle corrette relazioni interpersonali sia nelle scuole che nel territorio avviando percorsi di formazione e sostegno alle famiglie in cui siano avvisati segnali di violenza.

La sinistra del Municipio 7 boccia questa nostra proposta solo ed esclusivamente perché è stata proposta dal centro destra.

Come al solito questo tipo di atteggiamento dimostra sempre più come questo argomento non interessi veramente alla sinistra e sia invece mera propaganda.

Addolora e sconcerta questo atteggiamento che lede prima di tutto i cittadini più fragili.

Commentano così i Consiglieri di centrodestra del Municipio 7 del Comune di Milano.

Antonio Salinari