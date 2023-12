I racconti di Capitan U 1947: Viva l’Italia Antifascista, un grido di gioia di tutti! … Non lo slogan di chi è a corto di idee.

Il fascismo prende il nome dai Fasci di combattimento fondati da Mussolini nel 1919 e Mussolini è morto il 28 aprile 1945 e in seguito appeso a Milano in piazzale Loreto a testa in giù: il fascismo è morto con lui e siamo stufi, “tutti”, che venga risuscitato ad uso e consumo degli interessi di una sinistra “sinistrata”, radical chic e da tempo lontana dai bisogni reali dei lavoratori, tirati in ballo, usati ed abusati all’occorrenza per campagne ideologiche e surreali o battaglie anacronistiche e senza costrutto. Anch’io sono antifascista e non accetto che nessuno lo metta in dubbio solo perché non seguo strilli isterici o campagne “bufale e divisive”.

V I VA L’ITALIA ANTIFASCISTA!

Lo grido con gioia all’Italia, quale omaggio ad una Nazione che nella sua Costituzione ha sancito la fine di un’era, voltando pagina. Poi ha permesso la nascita di partiti come il Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, il Partito delle Libertà, Forza Italia, la Lega e Fratelli d’Italia: sono stati tutti considerati appartenenti all’area centro destra, ma fascisti per “alcuni”, nostalgici e anticostituzionali, sì, “anticostituzionali”, perché offendono la nostra Costituzione che non ammette la nascita di partiti fascisti, e, offendono anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a capo di una Nazione guidata da un governo, secondo loro, fascista. Alle spalle del nostro Presidente, come evidenzia la foto di apertura, non spicca una bandiera con fascio littorio, ma quella italiana e quella europea, affermazione di una Nazione che è cresciuta e ha voltato pagina.

Fascista è chi il fascista fa … se lo ricordi chi impedisce a chiunque di parlare un “verbo” differente dal suo; chi impone un cambiamento climatico a sua misura e accusa di reato, paventando addirittura la galera, chi la pensa diversamente; chi impone le sue ideologie per ottenere vantaggi, politici e no, e impedisce alla collettività il diritto di autodeterminazione! … Tutto ciò non ha senso e contro io mi batto dal 1967, quando, come cantautore, rifiutai compromessi o imposizioni di qualsiasi partito. Non è stato facile e molti mi hanno scambiato per un “pazzo sognatore”. Nel 1979 decisi di “analizzarmi” e cercare di comprendere il significato che avrei potuto dare alla parola “pazzia”, dedicandole una canzone: La pazzia.

E la pazzia ci porta via, si frega il tempo, la monotonia.

Cancella tutto e spazza via, si lascia un mondo di porcheria.

Ci fa gridare, poi sussurrare, ci inventa amanti giustificati.

Ma se “pazzia” pazzia non è, tu solo sai cos’è come anch’io lo so: è fantasia …

Ma se potessi tornare indietro, fregare il tempo per un momento,

ritroverei le situazioni, le occasioni gettate al vento,

la confusione dei grandi errori, che tutti quanti io rifarei,

perché “pazzia”, pazzia non è, ma tu sai cos’è, come anch’io lo so …

è fantasia la mia pazzia, è fantasia la mia pazzia … è fantasia.

Spero che capiate e apprezziate la mia “pazzia”, ovvero fantasia di vivere con gioia e non tristemente a causa di lotte divisive, come auspicate e causate da chi è, disperatamente, in cerca di spazio e consenso. Vi prego di continuare nei commenti in calce all’articolo usati come tavolo di confronto fra noi e le nostre proposte o rivendicazioni. Dandovi appuntamento al prossimo racconto, lancerò “ovunque” un po’ di hashtag sul tema.

Capitan U 1947 (Alias Umberto Napolitano)