Croce Rossa, progetto San Vittore Cook’In Heart

La Croce Rossa di Milano, in collaborazione con la Casa Circondariale San Vittore, annuncia il progetto San Vittore Cook’In Heart. Questa iniziativa innovativa e solidale coinvolgerà alcune detenute nella preparazione e consegna di pasti caldi da offrire alle persone senza dimora nelle zone periferiche del Comune di Milano. In una prima fase, le detenute prepareranno circa 50 pasti presso lo spazio cucina del reparto femminile che saranno consegnati gratuitamente ai volontari della Croce Rossa ogni domenica sera. L’obiettivo è quello di incrementare questa produzione fino a 150 pasti settimanali, per offrire un supporto importante alle persone in difficoltà raggiunte dalle Unità di Strada della Croce Rossa. Il progetto San Vittore Cook’In Heart rappresenta anche un’opportunità per le detenute di acquisire competenze professionali specifiche grazie alla partnership con la scuola di formazione Galdus che ha organizzato un corso di formazione utile a fornire le nozioni fondamentali per la preparazione di pasti adatti per essere distribuiti. Il percorso, infatti, mira anche a rafforzare le capacità tecnico-professionali delle detenute in vista di un futuro inserimento lavorativo in un ambiente libero.

“La collaborazione tra la Casa Circondariale San Vittore e la Croce Rossa Italiana” – ha dichiarato Massimo Boncristiano, Presidente della Croce Rossa di Milano – “è l’espressione dell’impegno di due Istituzioni pronte a rispondere ai bisogni della Comunità. Gli obiettivi sono il reinserimento sociale previsto dalla Costituzione e difendere la dignità umana, alleviando la sofferenza delle persone senza dimora.” San Vittore Cook’In Heart rappresenta per le detenute della Casa Circondariale un’occasione per restituire alla città di Milano la vicinanza affettiva ed il sostegno ricevuto in tanti anni dai Volontari e dalle Associazioni che, a vario titolo, hanno fatto ingresso nell’Istituto. In tal senso, l’iniziativa si configura come progetto di lavori di pubblica utilità, avente quale obiettivo trattamentale la riparazione del danno arrecato alla società – attraverso la commissione del reato – tramite lo svolgimento di attività di volontariato per la Comunità meneghina. L’equipe coinvolta nel progetto valuterà la possibilità, nel rispetto dei criteri di sicurezza e compatibilità con le leggi vigenti, di consentire alle detenute, coinvolte nel progetto, di partecipare attivamente alla distribuzione dei pasti.

Tra i sostenitori del progetto, la Coop Lombardia che ha coinvolto i soci di alcune Cooperative lombarde a supporto del progetto donando materie prime necessarie alla preparazione dei pasti. Così Alfredo De Bellis, Vicepresidente Coop Lombardia: “Siamo estremamente orgogliosi di aderire a questa importante iniziativa che vedrà, durante il 2024, la nostra cooperativa portare un supporto continuativo di pasti caldi per i senza dimora di Milano, con le eccellenze a marchio Coop.” Il progetto San Vittore Cook’In Heart durerà sino al 31 luglio 2024, con la possibilità di rinnovo automatico di anno in anno, testimoniando quell’impegno positivo sia per le detenute coinvolte che per la comunità milanese. La Croce Rossa Italiana e la Casa Circondariale San Vittore guardano con ottimismo questa nuova collaborazione che si preannuncia come un importante passo in avanti per tutta la nostra collettività.

——