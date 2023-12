ATM, Consiglio Comunale per ripristino linea 73: ODG maggioranza, ma la battaglia è dei comitati sostenuta dall’opposizione

Il Consiglio comunale è pronto a votare per il ripristino dell’autobus 73 di Atm. La linea era stata soppressa dopo l’apertura della M4 da Linate a San Babila, suscitando le proteste da parte dei comitati dei cittadini che i mesi scorsi hanno più volte sollecitato l’azienda di trasporto e la Giunta a riattivare il servizio. Ora, in Consiglio comunale, è la stessa maggioranza di centrosinistra a farsi portavoce dell’istanza. La richiesta è contenuta infatti in un ordine del giorno del Pd collegato al bilancio previsionale che sta per essere votato dal Consiglio. “Come maggioranza abbiamo avuto un confronto fino alle ultime ore per cercare di concentrare le risorse in modo da fare interventi sentiti per la cittadinanza. Non ci saranno emendamenti da parte nostra, ma un ordine del giorno che chiederà il ripristino della linea 73 fino a piazza Cinque giornate. Rinunciando a tutti gli emendamenti, abbiamo concentrato su questo tutte le risorse” ha annunciato il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Filippo Barberis. “Le risorse che mettiamo a disposizione per il ripristino – ha spiegato – sono almeno un milione di euro e le stiamo recuperando con la Ragioneria senza toccare altri servizi”. “La maggioranza in Consiglio comunale ha rimediato alla scellerata decisione di cinque mesi fa della giunta e dell’assessora alla Mobilità di sopprimere l’autobus 73. Una decisione che ha causato tantissimi disagi ai cittadini, soprattutto ai più fragili. Ora il consiglio comunale ha imposto il ripristino integrale da Novegro a Piazza Cinque giornate. È una grande vittoria” ha osservato il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi.

Ripristino che vede soddisfatto anche Enrico Fedrighini, ex consigliere della lista Sala ora passato al gruppo misto: “Questo è un atto importante che va oltre le mura di questa sala – ha detto – La scelta fatta cinque mesi è stata scellerata e oggi, con questa decisione, iniziamo un percorso importante che riguarderà l’intera strategia del Tpl perché con l’apertura completa del M4 sono previste ancora altre riorganizzazioni. Come Consiglio dobbiamo riprendere in mano politiche di indirizzo su questo”. La battaglia per la linea 73, dicono dall’opposizione, parte da noi. “Il ripristino della 73 è una battaglia di civiltà che viene vinta dai cittadini e dalla Lega. È il Centrodestra che ha portato la battaglia in Aula per ripristinare un servizio essenziale per i cittadini e le persone più fragili. Il Pd dovrebbe chiedere scusa ai cittadini e finalmente dopo le nostre battaglie questo accadrà” ha affermato Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio. “Quella della 73 è una battaglia che portiamo avanti come centrodestra. Siamo stati noi a scendere in strada con il caldo, il freddo o la pioggia per portare avanti la protesta con i residenti. Se la linea 73 verrà ripristinata, è merito del centrodestra” ha dichiarato Francesco Rocca, consigliere di Fratelli d’Italia.