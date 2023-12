Milano Centrale: i parcheggi FS Park si pagano con Telepass

Presso le strutture, è ora attivo il nuovo servizio di pagamento del parcheggio in sicurezza tramite il dispositivo Telepass

Milano, 19 dicembre 2023 – Il servizio di pagamento del parcheggio in struttura di Telepass è approdato anche Milano, al Parcheggio CM7 in via Ferrante Aporti e al Parcheggio P2 in Piazza Duca D’Aosta, entrambi nei pressi della Stazione Centrale. Grazie alla collaborazione con FS PARK (già Metropark), società del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane che gestisce il servizio di sosta, è ora possibile, tramite il dispositivo Telepass, entrare e uscire dal parcheggio della struttura senza biglietto, né fila alla cassa e contanti. L’innovativo sistema consente di accedere in maniera semplice ai parcheggi convenzionati tramite il dispositivo Telepass così come avviene in autostrada. Chiunque sia in possesso di un dispositivo Telepass potrà avere accesso ai parcheggi convenzionati e l’importo della sosta sarà addebitato sul conto Telepass senza costi aggiuntivi secondo le modalità previste dal proprio contratto. È possibile, inoltre, scaricando l’app Telepass, fare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste presente in app. “Con l’avvio del servizio presso il Parcheggio CM7 e il Parcheggio P2 a Milano Centrale, Telepass raggiunge un altro importante traguardo grazie alla proficua collaborazione con FS PARK – ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer and Marketing Officer di Telepass. Le strutture si aggiungono agli oltre 300 parcheggi negli aeroporti, stazioni, ospedali, centri urbani e fiere su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile”.

“I parcheggi del Gruppo FS Italiane ricoprono un ruolo fondamentale nella transizione verso un nuovo modello di mobilità più sostenibile e condivisa – commenta Andrea Destro, neo Amministratore Delegato di FS PARK – oltre a rafforzare il ruolo delle stazioni ferroviarie come hub multi-servizi. Nell’ottica di una sempre maggiore digitalizzazione, l’installazione dei sistemi Telepass negli hub dei principali scali ferroviari italiani di Roma Termini, Milano Centrale, Napoli Centrale, Genova Brignole e Firenze Santa Maria Novella si aggiunge agli oltre 20 già presenti nei nostri parcheggi, e rappresenta, da tempo, un’implementazione importante nel percorso di integrazione a cui tendiamo: sempre più semplicità di utilizzo ed efficienza del servizio. Anche per questo FS PARK si impegna costantemente per il miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni offrendo servizi ancillari alla sosta su tutto il territorio nazionale”. Il pagamento dei parcheggi in struttura è solo uno dei numerosi servizi offerti da Telepass nell’ambito della filosofia Safe&Clean adottata dal Gruppo con l’obiettivo di offrire ai propri clienti una piattaforma sempre più completa di servizi digitali per la mobilità, per garantire il risparmio di tempo e la massima sicurezza in termini di riduzione delle occasioni di contatto grazie alla sua natura cashless, nel rispetto dell’ambiente. Grazie al dispositivo Telepass, ad esempio, è possibile accedere direttamente all’Area C di Milano o acquistare il biglietto per lo Stretto di Messina senza scendere dall’auto.

Telepass

Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup all’avanguardia e garantendo l’accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento sia davvero un’esperienza senza confini.

https://www.telepass.com

FS PARK

FS PARK, gestore unico della sosta per il Gruppo FS Italiane, raccoglie l’eredità di Metropark che, da oltre 30 anni, opera nella gestione e nello sviluppo dei servizi di sosta. La società del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane ha cambiato nome per sviluppare una brand identity univoca e riconoscibile su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire alla collettività servizi sempre più intermodali, inclusivi, sostenibili e digitalizzati. In quest’ottica, FS PARK intende superare la precedente concezione dei parcheggi come semplici aree di sosta, identificandoli invece come “hub multimodali” per una mobilità più sostenibile e condivisa. In coerenza con le previsioni del Piano Industriale del Gruppo FS Italiane, FS PARK punta ad espandere il proprio portfolio fino a raggiungere un totale di 250 parcheggi.