20enne investito da un pirata della strada a Milano: il conducente è scappato

La sera di martedì 19 dicembre in via Chiodi, in zona Barona, è stato trovato un ragazzo a terra ferito. Il 20enne stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto e il conducente non si è fermato a soccorrerlo.

I passanti che hanno trovato il giovane hanno chiamato il numero di emergenza. I sanitari al loro arrivo hanno immediatamente prestato soccorso al giovane per poi portarlo all’ospedale San Carlo.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato le telecamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto e risalire al conducente, ricercato per mancato soccorso.

La vittima ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita.

Michelle Contemoro