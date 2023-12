Prefettura, incontro con sindaci Città Metropolitana: punto su TPL e sicurezza

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha incontrato i sindaci della Città Metropolitana. Lo riferisce la Prefettura. “L’incontro, svoltosi in un clima di piena sintonia istituzionale, è stato l’occasione per rinnovare la collaborazione che caratterizza i rapporti tra il Prefetto e i Sindaci del territorio”, si legge in una nota. “I sindaci capofila dei Piani di Zona hanno rappresentato i temi più rilevanti per il territorio metropolitano, con particolare attenzione ai trasporti, alla sicurezza e alla coesione sociale. Il prefetto ha evidenziato l’importanza della sinergia che deve necessariamente esistere con le autonomie locali, assicurando che il suo mandato sarà caratterizzato dalla cura costante delle relazioni con il territorio, anche attraverso incontri dedicati nelle diverse realtà per una più complessiva conoscenza delle problematiche locali, al fine di individuare le più efficaci soluzioni”.

