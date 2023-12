Milano: Vittima tentata violenza salva con bracciale antistupro, De Corato: «I navigli sono ormai un Brox senza controlli»

De Corato “Niente controlli p.l. che erano previsti dal protocollo sicurezza agosto 2021 firmato con prefetto saccone da sala. Evitato lo stupro! Governo meloni, con legge 168 di novembre votata unanimita’ alla camere, ha inasprito contrasto a violenza sulle donne”

«Leggo dalle agenzie che sabato 2 dicembre, sui navigli, due ragazze sono state accerchiate da 8 ragazzi che hanno provato ad aggredirle e violentarle. La zona Darsena/Ticinese, soprattutto nei fine settimana, è diventata un vero e proprio Bronx dove, puntualmente, si verificano aggressioni, violenze, liti e furti. Ma il protocollo sulla sicurezza nelle zone della Movida, sottoscritto da Sala in Prefettura con Saccone ad Agosto 2021, che fine ha fatto? Le due ragazze, quel sabato, si sono salvate solamente grazie al Winlet, altrimenti non oso pensare cosa sarebbe potuto succedere! Questo è un tema particolarmente caro al Governo Meloni tanto è vero che con la legge 168 del 24 novembre scorso, approvata all’unanimità alle Camere, abbiamo inasprito le disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne».

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato sulle due ragazze accerchiate sui navigli da 8 ragazzi che hanno provato ad aggredirle e violentarle la sera di sabato 2 dicembre.