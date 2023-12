L. La Russa (FdI) “Il sindaco Sala e il consiglio comunale revochino l’Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni”

“L’Ambrogino d’oro rappresenta la massima onorificenza della città di Milano. Dal 1925, anno della sua istituzione, sono stati insigniti di questa prestigiosa onorificenza uomini e donne che hanno dato lustro alla nostra città, portando alto il nome di Milano nel campo dell’imprenditoria, dello sport, della cultura, dello spettacolo e del volontariato.” ha dichiarato Lorenzo La Russa consigliere di FdI al Municipio 1.

“La notizia che Chiara Ferragni, insignita dell’Ambrogino d’oro nel 2020 insieme al marito, sia stata sanzionata dall’Antitrust per aver ingannato i consumatori facendogli credere che il ricavato della vendita del panettone di una nota azienda dolciaria avrebbe finanziato l’Ospedale Regina Margherita di Torino è un fatto gravissimo.” ha continuato il consigliere – ” Ancor più grave se pensiamo che la motivazione che ha portato a premiare Chiara Ferragni insieme al marito con l’Ambrogino d’oro fu proprio la solidarietà in campo sanitario. A questo si aggiungono le inchieste giornalistiche delle ultime ore che vedrebbero la signora Ferragni coinvolta in un’operazione di vendita di uova di Pasqua a scopo benefico per cui, anche in quel caso, gran parte del ricavato non è stato poi stato donato in beneficenza a “Bambini delle fate”, un’associazione che si occupa di inclusione di bambini disabili e autistici.

Non possiamo permettere che venga lesa l’onorabilità di un premio così prestigioso. Per questo, come ho annunciato stasera, depositerò una mozione affinché il municipio si impegni a richiedere al sindaco Giuseppe Sala e al Consiglio Comunale di Milano la revoca dell’Ambrogino d’oro a Chiara Ferragni. Lo dobbiamo all’immagine della nostra città, lo dobbiamo alla storia dell’Ambrogino d’oro, ma soprattutto lo dobbiamo ai bambini dell’ospedale Regina Margherita sui quali è stata fatta una campagna di speculazione economica vergognosa.”

Brian Curto