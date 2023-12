La sensibile magia dell’acqua. 20 anni di Brianzacque

Grande successo per il progetto-evento ideato e curato dall’architetto Alessia Galimberti per i vent’anni di BrianzAcque dal titolo “La sensibile magia dell’acqua”, tenutosi il 14 e 15 dicembre presso la Villa Reale di Monza. Il numeroso pubblico ha potuto assistere a diversi talk che hanno offerto importanti spunti per promuovere il dibattito sul tema della sostenibilità, sul legame tra acqua e cambiamenti climatici e non solo. Si è infatti parlato anche di progetti educativi e intelligenti e di come la risorsa idrica interagisca con diverse realtà: dalla moda al mondo della musica e del cinema, dall’arte al design e all’architettura, dal food allo sport fino all’hospitality con prestigiosi ospiti.

Un importante riconoscimento è arrivato dal Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che attraverso un videomessaggio ha sottolineato il ruolo di BrianzAcque, società da sempre al servizio del territorio, che in questi 20 anni di futuro è stata capace di sviluppare sinergie positive con le Istituzioni per portare avanti progetti green, legati all’innovazione e alla transizione ecologica energetica.

In questa due giorni Istituzioni, mondo accademico, ordini professionali, federazioni, imprese, professionisti, imprenditori, personaggi pubblici e dello spettacolo si sono succeduti sul palco contribuendo alla perfetta riuscita dell’evento. Non sono mancate installazioni e performance creative.

Presenti nove artisti che hanno raccontato, attraverso il loro personale linguaggio, il rapporto tra Acqua e Arte. Le opere, create per l’occasione, sono state esposte nella splendida cornice della Villa Reale e nella seconda giornata si è svolto il talk Acqua e Arte.

Protagonisti di questo panel: Andy, artista poliedrico, musicista, cofondatore dei Bluvertigo e fondatore di ND Art Lab, Gregorio Mancino, artista, fondatore e promotore Movimentart, Cavaliere della Repubblica, Stefano Sala, artista e personaggio televisivo, Andrea Meregalli, artista e architetto, fondatore Meregalli Merlo Creative Design Studio, Gianluca Migliorino, artista e designer, Paolo Nicolai, artista e scultore, Francesca Provetti, artista e direttrice di MIA – Monza International Art, Cinzia Sarcina, artista e scenografo e Diego Marino, artista e poeta.

Dott. Francesca Provetti