ATM, protesta comitati in Piazza Scala: rivogliamo Bus 73 e 38

Una trentina di persone si sono riunite fuori da Palazzo Marino per chiedere il ripristino dei percorsi originari delle linee dei bus Atm 38, 73 e 73/, modificate e in parte soppresse dopo l’apertura prima dell’estate della M4 fino a Linate. A organizzare il presidio il Comitato di Quartiere 22 Marzo. “Rivogliamo la 73” e “la 73 non si tocca” sono alcuni dei cori intonati dai partecipanti armati di fischietto e coperchi. Qualcuno ha anche urlato “Sindaco, vieni fuori a parlarci” e “vogliamo rispetto”. “Ridateci la 73 e la 38” recitano diversi cartelli. Tra i partecipanti anche diversi cittadini di Novegro: “Novegro orfana rivuole i servizi”, hanno scritto sui loro cartelli. Presenti alla manifestazione anche il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi, il capogruppo della Lega Alessandro Verri e i consiglieri comunali della Lega Samuele Piscina e Silvia Sardone.

