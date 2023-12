Al via le iscrizioni per XI Edizione del Premio Cultura+Impresa

Al via dal 18 dicembre le iscrizioni per partecipare alla “XI Edizione del Premio Cultura+Impresa”, il più importante riconoscimento italiano – voluto da Federculture e The Round Table – che dal 2013 seleziona, premia e condivide i migliori progetti di sponsorizzazioni e partnership culturali, produzioni culturali d’impresa e art bonus d’impresa realizzati in Italia. Possono candidarsi – attraverso la piattaforma Idea360 – istituzioni e aziende speciali, amministrazioni pubbliche centrali e locali, aziende, fondazioni erogative e d’impresa, associazioni e organizzazioni non profit, cooperative, imprese dello spettacolo, agenzie di comunicazione, operatori del fundraising. Il bando scade il primo marzo 2024. Una delle novità della “XI Edizione del Premio Cultura+Impresa”, è la particolare attenzione alla misurazione dei risultati delle sponsorizzazioni e partnership culturali, che coincide con lo sviluppo del Vaas-Value Analysis in Arts Sponsorship, il primo modello di valutazione di efficacia delle sponsorizzazioni e partnership culturali creato in collaborazione con l’Università Iulm, la cui presentazione pubblica è prevista nel febbraio 2024.

Dal 2013 il “Premio Cultura+Impresa” ha conferito 90 riconoscimenti, tra premi e menzioni speciali, divisi in categorie ripensate di anno in anno in funzione delle tendenze più significative in questo settore, e assegnati da giurie composte da almeno 20 esperti di diversi settori della cultura, della comunicazione, della responsabilità sociale. Nell’edizione 2022-2023 sono pervenuti 132 progetti da tutta Italia, dei quali 22 sono stati selezionati in short list dalla giuria. I progetti premiati sono stati: “Goal Zero Area” di Muse-Museo delle Scienze di Trento sponsorizzato da diverse aziende tra le quali Lavazza Group per la categoria “Sponsorizzazioni e Partnership Culturali”, “STEP FuturAbility District” di Fastweb per la categoria “Produzioni Culturali d’Impresa”, “Rinnovo e Valorizzazione del Museo di Santa Giulia e del Parco Archeologico di Brescia Romana” di Fondazione Brescia Musei sostenuto da un pool diimprese, rappresentatea ORI Martin per la categoria “Art Bonus d’Impresa”.

“In questi 1 anni – dice Francesco Moneta, presidente del Comitato Cultura+Impresa – con il nostro Osservatorio abbiamo interpretato e talvolta anticipato le tendenze del rapporto tra cultura e comunicazione d’impresa. Oggi possiamo affermare che l’arte e la cultura sono entrate definitivamente nei progetti di investimento di numerose imprese che, superando la dimensione mecenatistica, hanno verificato come grazie alla cultura rafforzano la propria competitività anche sui mercati internazionali, oltre a contribuire allo sviluppo sociale, economico e occupazionale dei nostri territori”. Anche quest’anno sono tre le categorie per le quali è possibile candidarsi: “Sponsorizzazioni e Partnership Culturali”, “Produzioni Culturali d’Impresa” e “Art Bonus d’Impresa”, con progetti relativi a restauro e valorizzazione di beni culturali, musei e spazi espositivi, mostre, festival e rassegne culturali, spettacoli o stagioni di teatro, musica, danza, installazioni/performance di Arte contemporanea, attività editoriali, produzioni di Arti visive, cinematografiche, audiovisive e multimediali.

Sono confermate le seguenti menzioni speciali “Cultura d’Impresa”, introdotta in occasione della X Edizione del Premio per sottolineare l’importanza dei sempre più numerosi investimenti da parte delle aziende nella valorizzazione della propria storia e identità; “Arte Contemporanea + Impresa” destinata al progetto che ha saputo associare al meglio la comunicazione d’impresa all’Arte contemporanea nelle sue diverse forme; “Corporate Cultural Responsibility” per la valorizzazione dei progetti che hanno investito nella responsabilità sociale in collaborazione con Il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale; “Digital Innovation in Arts” , in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, destinata al progetto che meglio ha utilizzato tecnologie innovative e digitali per massimizzare l’efficacia e la diffusione dei contenuti culturali; “Networking in Arts” al miglior progetto che ha intrapreso la ‘buona pratica’ di creare e governare efficacemente pool di partner privati intorno a uno specifico progetto culturale. Ai vincitori delle tre categorie principali verranno consegnati i nuovi “Premi d’Artista”, mentre alle menzioni speciali saranno riservati i “Premi formativi”, master e percorsi formativi in Management e Promozione Culturale e di Comunicazione. I riconoscimenti saranno consegnati dal Comitato Cultura+Impresa durante il workshop di premiazione previsto tra maggio e giugno 2024. (nella foro: Primo Premio Art Bonus d’Impresa 2023)