Lo sfortunato Natale degli Alberi imbruttiti

L’anno scorso c’era l’albero di Swarovsky in Galleria. Poi qualcosa deve essere andato storto. E quest’anno… ce ne parla Franco Vassallo, Responsabile per le politiche abitative e decentramento del coordinamento cittadino di Milano di NOI MODERATI:

“Dai pacchi in galleria messi da Gucci per motivi oscuri ai più al posto di un albero appena decente alla periferia sembra che il Natale alla Milano che piace alla gente che piace faccia abbastanza schifo. Nel mio Municipio, in piazza De Angeli, c’è quello che vedete in foto. Vi prego di soffermarvi sui dettagli. Anche perché ci sono solo quelli, l’albero non c’è. Dicono sia per ecologia. Ma quando ero consigliere io mica si buttava il 6 gennaio il pino. Le radici erano intatte e veniva trapiantato per vivere altrove. Quest’anno, invece, siamo ecologici, quindi possiamo fare a meno degli alberi e ci diamo ai dettagli.

Filo di ferro, decorazioni sul nulla, uno striscione per cercare di spiegare che quello che non c’è in realtà c’è comunque. Basta immaginarselo. È l’urbanistica tattica applicata alle decorazioni festive. Il nulla mischiato con l’ideologia. In una città dove la prossima verrà votato un bilancio miliardario mancano i soldi per qualcosa di fatto bene. Nulla di nuovo eh, qui non arrivano nemmeno i servizi, figuriamoci la bellezza. E guardate che piazza De Angeli è a mezz’ora dal Duomo, non è sperduta e fuori mano.

La grande verità è che alla maggioranza non interessa una Milano bella. Non sanno cosa farsene. Ne vogliono una verde. Dove alla fine spariranno pure gli alberi, che non saranno abbastanza green per la loro rincorsa all’ambientalismo. È il trionfo dell’ideologia sulla realtà. Il cui primo sintomo, come nell’architettura sovietica, è l’immensa bruttezza. E allora Buon Natale al Sindaco, ai suoi alberi inviabili e a quelli brutti della gente che piace. Noi teniamo nel cuore gli alberi di una Milano meno chic magari, ma molto più umana. Quelli che avevano tutte le caratteristiche che si chiedono ad un albero delle feste. Esserci ed esistere, per esempio.”