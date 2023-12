Elisa dal vivo al Forum di Assago con i suoi due concerti di Natale

Insomma, Elisa ha regalato tanta buona musica, ma anche tanti sorrisi (specie quando ha provato a parlare con l’accento romagnolo oppure quando ha chiesto ironicamente comprensione perché si toglieva le scarpe con il tacco alto). Ha invitato tutti a donare “pochi euro” (chiamando o inviando un sms al 45590) per Music For The Planet. Si tratta dell’iniziativa realizzata insieme a Legambiente con l’obiettivo di piantare migliaia di nuovi alberi in Italia, ma in generale di ricordare che il nostro Pianeta ha bisogno di noi e che noi dobbiamo aiutarlo.