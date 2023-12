Natale: il regalo sospeso di Unicef per 2.500 bambini

Grazie alla collaborazione tra Unicef Italia e Clementoni, è possibile aderire all’iniziativa “Regalo sospeso” a favore di 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo. I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” illustrati dallo street artist romano Merioone e dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto è realizzato con materiali di riciclo e contiene pennarelli, un activity book, un puzzle e un gioco memo.Per ogni cofanetto è richiesta una donazione minima di 10 euro: basta collegarsi al sito https://unicef.it/regalosospeso oppure recarsi in uno dei Comitati locali Unicef. Al termine dell’iniziativa, rappresentanti di Unicef e Clementoni si occuperanno di consegnare i regali ai bambini ospiti delle strutture che hanno aderito all’iniziativa.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845