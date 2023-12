I consiglieri Padalino, Bernardo e Palmeri: «Abbiamo ottenuto l’impegno del Comune di Milano perché Atm aumenti gli stipendi ai lavoratori»

«Ieri sera l’opposizione ha ottenuto un risultato importante, per certi versi storico, che abbiamo fortemente voluto: un ordine del giorno che impegna il Comune, principale azionista Atm, a lavorare per aumentare gli stipendi del personale Atm e il welfare. Parliamo di diecimila lavoratori che consentono a Milano di muoversi e i cui contratti potrebbero premiare molto di più la loro indubbia professionalità. A valle del diktat con cui Sala ha voluto forzare la liquidazione dei privati nella gestione della linea M4, a festeggiare non saranno solo le grandi imprese. Adesso vigileremo affinché questi aumenti salariali e il welfare aziendale arrivino ai lavoratori. L’efficienza che si chiede ad Atm nell’adempimento del proprio dovere deve essere dimostrata anche dal Comune nel retribuire i sacrifici e l’impegno profuso».

Questo il testo del comunicato congiunto con cui il consigliere comunale di Noi Moderati nel Comune di Milano Mariangela Padalino, assieme ai consiglieri Luca Bernardo e Manfredi Palmeri, ha commentato l’ordine del giorno votato giovedì nel corso del Consiglio comunale che riguarda il personale Atm.