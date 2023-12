Il Palazzo delle Paure di Lecco ospita una nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Inaugurazione 16 dicembre 2023

Inaugurazione sarà sabato 16 dicembre 2023 ore 17:30 nella Sala delle Conferenze. Da domenica 17 lo spazio espositivo sarà aperto al pubblico.

Il Palazzo delle Paure si trova nel centro storico di Lecco, in piazza XX settembre, e si affaccia sul lungolago e su piazza Cermenati. Costruito all’inizio del Novecento, in stile eclettico neogotico, è stato edificato in un tratto della vecchia cinta muraria del borgo fortificato e fino al 1964 è stato sede dell’Intendenza di Finanza. I lecchesi vi si recavano per pagare la tasse, da cui il nome di Palazzo delle Paure, nel dialetto locale “palazz di pagür”. La torre presenta, sul lato interno verso piazza XX settembre, lo stemma in marmo della famiglia Visconti, con il caratteristico biscione. L’edificio, composto da quattro piani, comprende anche il portico attiguo, da cui si accede al Palazzo, di proprietà comunale.

La Galleria costituisce la sintesi di due percorsi espositivi differenti: la Galleria d’Arte Moderna di Villa Manzoni e quella di Arte Contemporanea di Palazzo delle Paure.

La prima, inaugurata nel 1983, fu il punto di arrivo di un lungo lavoro di ricognizione, catalogazione e restauro dei dipinti, delle stampe e delle incisioni, pervenuti al Comune di Lecco tramite lasciti e donazioni tra Ottocento e Novecento. L’acquisizione di nuovi beni, in particolare di arte contemporanea, a partire dagli anni Ottanta, determinò un importante incremento delle collezioni che, nel 2012, con la ristrutturazione di Palazzo delle Paure, portò all’inaugurazione della Galleria d’Arte Contemporanea in una nuova collocazione, idonea alla valorizzazione e fruizione delle opere. Il percorso espositivo era articolato tenendo conto degli artisti e una grande sala era dedicata al progetto “Città di Lecco per l’arte” che, negli anni Novanta, attirò opere di artisti di fama internazionale. L’attuale progetto museologico ha comportato il trasferimento di alcune tra le opere più importanti della Galleria di Arte Moderna da Villa Manzoni a Palazzo delle Paure e la valorizzazione dell’arte contemporanea già presente in un “continuum” cronologico e tematico dal XVII° al XXI° secolo. La nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea guida il visitatore attraverso lo sviluppo della storia dell’arte, nel passaggio tra i vari generi, temi e tecniche, dal realismo all’astrattismo, alla fotografia, in un itinerario tematico e cronologico costruito con il linguaggio della contemporaneità. “Dopo un lungo percorso di crescita inaugurato con l’apertura della Galleria di Arte Moderna a Villa Manzoni nel 1983 e della Galleria di Arte Contemporanea al Palazzo delle Paure nel 2012 – spiega Simona Piazza, assessore alla Cultura del Comune di Lecco – facciamo un ulteriore passo avanti unificando le due collezioni”. L’obiettivo è quello di “caratterizzare i nostri poli museali, candidando Palazzo delle Paure a polo esclusivo dell’arte e dedicando Villa Manzoni, anche in vista del futuro restauro con ampliamento del percorso manzoniano, a luogo dedicato al tema de I Promessi Sposi e del suo autore. La Galleria che inauguriamo presenterà nuove e più opere, esponendo anche recenti acquisizioni e depositi temporanei che l’Amministrazione comunale ha ricevuto nell’ultimo periodo, allo scopo di incrementare ulteriormente gli accessi ai nostri musei e di far conoscere sempre di più il vasto patrimonio artistico che il Comune di Lecco custodisce”.

Le sale della nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea saranno così suddivise:

1. La pittura lombarda del XVII e XVIII secolo.

2. La natura morta.

3. Il ritratto del XIX e XX secolo.

4. Il paesaggio.

5. I maestri del territorio del XX secolo.

6.“Città di Lecco per l’arte “ e artisti italiani contemporanei.

7. La fotografia italiana contemporanea.

8. L’arte contemporanea a Lecco.

Palazzo delle Paure – Piazza XX Settembre 22 – Lecco

Orari: martedì 10.00 – 14.00 | da mercoledì a domenica 10.00 – 18.00. Chiuso tutti i lunedì, Natale, Pasqua, 1° maggio

Telefono: 0341.286729 E-mail: palazzopaure@comune.lecco.it

Caterina Majocchi – Critico d’Arte e Consulente artistico