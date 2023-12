I racconti di Capitan U 1947: L’Italia non è patriarcale…basta con questa bufala offensiva e divisiva!

Come Capitan U e cittadino italiano ho un “messaggio chiaro” da inviare agli on. Schlein, Boldrini e loro compagni: per favore, basta! L’Italia non è patriarcale ora che il centro destra è al governo e, come vorreste far intendere, invece non lo era quando a governare eravate voi: non lo è, e basta! Il patriarcato è andato definitivamente in pensione con la legge del 1981 che cancellava dal Codice penale italiano il delitto d’onore. Il patriarcato, come il femminismo, sono delle etichette abilmente create e usate all’occorrenza come motivo di polemica e divisione ideologica. Esistono gli individui, uomini e donne, da considerare uguali nei diritti e nei doveri, con i loro pregi e difetti. Alcuni individui maschili, pochissimi per fortuna, sono possessivi, violenti e prevaricatori perché si sentono più forti a livello fisico: questi vanno anticipati nelle loro intenzioni ai primi sintomi, denunciandoli, isolandoli, istruendoli e, se non si riesce in tempo, condannandoli severamente senza se e senza ma, lasciandoli, nei casi più gravi, ad invecchiare in galera a meditare sulle loro colpe.

Sentirmi considerato un patriarca solo perché ho il pene, ma dai?! Io in 50 anni di matrimonio e di amore non ho mai pensato di sfiorare mia moglie nemmeno con un fiore e non sono in linea con certe ideologie per me contorte, e questo … mi offende! Accusa ancora più offensiva se arrivata da personaggi spesso incoerenti che appoggiano e giustificano paesi dove il patriarcato e l’abuso con violenza sulle donne fanno parte di una cultura religiosa e di vita … per cui, oltre che offensivo, per me è umiliante, perciò, usando il vostro stile, ve lo “urlo” chiaramente… io non mi sento un patriarca! “Questa settimana, amici cari che mi leggete e sostenete, su questo tema vorrei aprire un dibattito con voi, sentire le vostre opinioni, e invitavi a colloquiare, anche fra di voi, usando i commenti in calce a questo mio articolo-racconto” … e per non dimenticare che il mio compito è anche quello di narrarvi delle storie attraverso le mie canzoni, ve ne propongo una da me scritta e cantata nel 1979, ”E Così” dove racconto di due “individui”, due giovani che si amano, e che per un insieme di incomprensioni e di scorciatoie sbagliate, la vita dividerà tragicamente.

Sognare a vent’anni è un fatto di gioventù, ma lui non aveva i soldi per quel sogno in più.

Se lei non chiedeva mai, dagli occhi si capiva e lui si arrangiò …

e così, e così … una corsa folle in città per un ladro improvvisato già

e a chi lo portava via diceva: “Io non volevo farle male, sai

Io non potevo farlo mai se le volevo bene”

È chiaro, coi soldi compri la libertà e lei fa di tutto per lui che sta di là.

Un buon avvocato e poi ricorsi finché ne vuoi e un anno gli bastò …

e così, e così per lei la prostituzione, la droga e la dannazione

ma quando lo dissero a lui, gridava: “Io non volevo farle male, sai

io non potevo farlo mai se le volevo bene”

Questa non è una storia di malavita, ma insegna che quasi sempre In questa vita

se facile è assai sognare, ancor più facile è naufragare nel caos della realtà …

è così, è così … che un uomo diventa ladro e la sua donna una gran puttana

ma forse c’è un po’ di speranza nel grido: “Io non volevo farle male, sai

io non potevo farlo mai se le volevo bene”

La vita è sempre piena di insidie che influiscono sui comportamenti umani condizionandone atteggiamenti e reazioni. In questa storia non c’è nessuna ideologia trainante, ma solo due giovani che, per amore, hanno agito “liberamente” sbagliando nel cercare scorciatoie per risolvere i problemi e che, solo “per i propri errori individuali”, saranno in seguito puniti dalla giustizia e dai rimorsi della loro coscienza. Secondo me, cambiando situazione, la sopraffazione di un uomo su una donna per possesso e gelosia non è mossa dall’ideologia di una cultura patriarcale ispirata da un governo maschilista o femminista, bensì da una scelta individuale di un uomo, più raramente di una donna, che sceglie la scorciatoia della violenza per soddisfare le proprie ossessioni. Però, ritornando alla mia canzone, affiora un piccolo messaggio di speranza nel grido “io non volevo farle male se le volevo bene” … la speranza che si possa insegnare ai giovani, anche nelle scuole, a … non fare mai del male se si ama veramente.

(Sia su Instagram sia su FaceBook ho lanciato l’ahshtag #nonsonounpatriarca#nonmisentocolpevoleperchehoilpene)

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)