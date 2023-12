Così parla Putin

La pace in Ucraina arriverà “quando avremo raggiunto i nostri obiettivi”, ha dichiarato Vladimir Putin all’inizio della conferenza stampa conclusiva dell’anno, nell’edizione 2023 unita alla tradizionale ‘linea diretta’ con il Paese. Il presidente russo è tornato a parlare di “denazificazione” dell’Ucraina, dicendo che è “una questione attuale”.”I nostri obiettivi non cambiano”, ha affermato il leader russo aggiungendo che “lungo tutta la linea di contatto, le forze armate russe stanno migliorando la loro posizione. Il presidente russo Vladimir Putin durante la “linea diretta con la nazione”, ha sottolineato il “ruolo guida” del leader turco Recep Tayyip Erdogan nei negoziati sulla Striscia di Gaza. Putin ha definito un “disastro” ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza. Nel conflitto in Ucraina non c’è nulla di simile a ciò che sta accadendo in termini di distruzione nella Striscia di Gaza, ha sottolineato il leader della Federazione Russa. Erdogan aveva tentato di assumere un ruolo guida anche per la guerra in Ucraina, ma senza evidente successo.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845