Cambiago: elettricista rimane folgorato da una scarica elettrica al lavoro

L’incidente avvenuto a Cambiago questa mattina, venerdì 15 dicembre, vede come protagonista un 42enne cittadino romeno e impiegato di una ditta esterna che, mentre lavorava su una cabina elettrica, a causa di un guasto è rimasto folgorato da una scarica elettrica.

La vicenda si è svolta in via Boneschi in un’azienda specializzata nella lavorazione dell’acciaio.

Dopo i primi soccorsi, l’operaio è stato trasportato in elisoccorso nell’ospedale del Niguarda in codice rosso, le sue condizioni sono infatti gravissime.

Per motivi di sicurezza sono state fatte evacuare 200 persone dal palazzo. A intervenire, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e i tecnici di Ats per ricostruire l’accaduto.

Michelle Contemoro