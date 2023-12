ATM paga, i privati escono da M4. A noi conviene?

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento in consiglio comunale di Mariangela Padalino, capogruppo di Noi Moderati a Palazzo Marino, sul tema della liquidazione dei privati da parte di ATM nell’ambito dell’ATI che ha costruito M4:

“Voterò convintamente no a questa delibera per i motivi particolari di cui ho già accennato ieri nel mio primo intervento.

Questa operazione, seppur sia positiva non fosse solo perché guarda al progresso della società presenta oggi troppe incognite: è nebulosa, con informazioni frettolose e pure contrastanti.

E vi spiego in poche parole perché:

Atm attualmente non ha un contratto con il comune. Sta andando in deroga da anni. E a brevissimo, come anticipavo ieri al Sindaco, dovrà partecipare a una gara internazionale solo per la gestione del trasporto pubblico quindi gareggiando contro player internazionali con il rischio che, se questi solo offrono qualche centesimo in meno, ATM perda la gara e quindi non incassi più un euro.

E senza il gettito proveniente da Milano e così indebitata, ATM rischia di essere svenduta e magari ai soliti fondi internazionali; col rischio quindi che l’operazione “trasporto pubblico” diventi “operazione super privato” e ovviamente con prezzi delle corse altrettanto da super privati come avviene in altre parti d’Europa!

Inoltre le conseguenze sulla città e sui nostri colleghi che ci lavorano (10.000 persone) ve le lascio immaginare

Ricordo che oltre a Copenaghen e Salonicco il maggior cliente di Atm è il comune di Milano.

E sul fatto della Gara, il Sindaco non ha assolutamente aiutato Atm in quanto ha fatto abortire il progetto Next. Per chi non lo conoscesse due parole: questo progetto avrebbe rafforzato Atm nelle gare internazionali in quanto si sarebbe posta come player per la gestione di tutta la mobilità di Milano e non solo per la gestione del trasporto pubblico che è limitante (anche dei parcheggi, Bike Sharing ecc.) che è quello di cui si occupa di fatto.

E poi non si capisce nemmeno quale strategia politica ci sia in questa operazione.

Vogliamo che Atm non sia solo più a gestire il trasporto pubblico ma che abbia in pancia anche le reti? Come ha detto ieri il Sindaco?

Allora il Sindaco ci deve spiegare perché nel 2017 quando Atm voleva comprare la M5 ha risposto all’allora presidente che Atm doveva solo fare il gestore, nulla di più, e che non doveva fare giochi finanziari . Cos’è cambiato in così poco tempo visto che questa operazione è prettamente finanziaria e per comprare reti? Vogliamo emulare Trenord? Lei parte sicuramente avvantaggiata in quanto ha con Regione un contratto di 10 anni e quindi almeno un punto fermo di quanto potrà incassare e quindi pagare il suo debito ce l’ha, Atm no!

In sintesi quello che vedo ora è che Atm si indebiterà per 150 milioni di euro tirandone fuori altri 90 o 140 non si capisce (comunque una somma ingente) senza sapere oggi se avrà un contratto per Milano in quanto quello col comune è scaduto e deve affrontare una gara internazionale e difficile.

E quindi senza certezza di incasso o del valore dell’incasso. E se mai le cose andassero male la società così indebitata potrebbe essere acquistarla da chiunque e Milano perderebbe il suo secondo gioiello che è più di 100 anni che lavora e serve la nostra città e fa lavorare 10.000 persone del nostro territorio

Non possiamo rischiare.”