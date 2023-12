Stadio: altro schiaffo a Sala dal TAR. Reazioni F.I e Lega

Il Tar della Lombardia non ha accolto la sospensiva presentata dal Comune di Milano sul vincolo posto dalla Soprintendenza sullo stadio di San Siro e che ne impedisce l’abbattimento per far posto al nuovo impianto che vorrebbero realizzare Milan e Inter. La prossima udienza di merito è fissata per il 14 marzo.

“Dal Tar della Lombardia altro schiaffo al sindaco di Milano Beppe Sala. Il Tar, infatti, ha respinto il ricorso cautelare proposto proprio dal Comune di Milano contro i pareri preliminari della Soprintendenza e della Commissione Regionale per il Patrimonio della Lombardia sull’esistenza di vincoli che impediscono l’abbattimento dello stadio ‘Mezza’ di San Siro. Ricordiamo che è stato lo stesso Sala a chiedere i pareri alla Soprintendenza e alla Commissione, ma visto che non gli sono piaciute le risposte ha deciso di rivolgersi al Tar, che gli ha risposto ancora picche. Sarebbe il caso che il sindaco e l’attuale amministrazione di sinistra di Milano lasciasse la palla ad altri per risolvere la questione dello stadio, visto che fino a ora non ne hanno azzeccata mezza”. È quanto dichiara in una nota il capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Milano, Alessandro Verri.

“Com’era prevedibile il TAR ha bocciato la richiesta sospensiva presentata dal Comune di Milano sul vincolo posto dalla Soprintendenza sullo stadio di San Siro. Tramontata l’ipotesi di abbattere il vetusto Meazza per far posto a un nuovo impianto, dobbiamo lavorare velocemente per indire un bando internazionale per l’ammodernamento dello stadio San Siro. Personalmente, sono in contatto con uno studio che ha elaborato una proposta molto accattivante per dare un nuovo volto allo stadio cosi caro ai milanesi, nel rispetto dell’esistente, e nei prossimi giorni incontrerò il sindaco Sala per presentargli il progetto. Con il collega Marcora e il prezioso aiuto di Luigi Corbani, stiamo lavorando anche all’ipotesi della vendita dell’immobile. L’importante è non perdere ulteriore tempo per il bene della città e dei quartieri interessati”. Lo dichiara Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.