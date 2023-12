Novità in libreria: Milano in un volume fotografico da collezione

Edizioni Chartesia esce con un nuovo, prezioso volume della collana Grand Tour dedicato a Milano: 176 pagine con oltre 140 spettacolari immagini fotografiche che propongono un viaggio tra storia, arte, architettura ed eccellenze enogastronomiche, restituendo il ritratto completo del capoluogo lombardo e del suo meraviglioso territorio. Scritto da Rosanna Potente, sarà disponibile in tutte le librerie e negli store on line dal 14 dicembre. Milano. Grand Tour è un raffinato gioiello editoriale in grande formato con un testo bilingue in italiano e inglese che racconta le bellezze di una città dove antico e moderno convivono in uno straordinario equilibrio.

Il primo capitolo racconta la storia della Mediolanum romana e della città paleocristiana, quest’ultima rappresentata dalle grandi basiliche di Sant’Ambrogio, San Simpliciano, San Dionigi e San Nazaro Maggiore. Il secondo capitolo propone un viaggio nella Milano medievale, con il monumento più celebre rappresentato dal Duomo, la cui fabbrica inizia a sorgere nel 1386. All’età di mezzo risalgono anche i navigli, il sistema di canali divenuti oggi il cuore pulsante della movida cittadina. Il capitolo successivo celebra i fasti del Rinascimento e della corte degli Sforza, la cui signoria ha il suo simbolo più importante nel Castello sforzesco, voluto da Francesco nel 1450. Suo figlio, Ludovico il Moro, chiama a Milano Leonardo da Vinci, che realizzerà alcuni dei suoi capolavori maggiori, tra cui l’Ultima cena affrescata nel refettorio di Santa Maria delle Grazie. In questo periodo Milano diviene una delle città più ricche e fervide d’Italia, un raffinato centro di cultura umanistica e un polo d’attrazione per scienziati, artisti e letterati, fra cui spiccano l’architetto Donato Bramante e il matematico Luca Pacioli.

Il quarto capitolo va dal Barocco al Settecento, raccontando l’annessione all’impero spagnolo e la dominazione austriaca. Risalgono a quest’epoca costruzioni iconiche come la chiesa di San Bernardino alle Ossa – suggestivo esempio della dolorosa percezione che l’uomo barocco aveva della fugacità del tempo e dell’incombenza della morte –, la Biblioteca ambrosiana e la Villa Reale. Il rinnovamento urbanistico tra Sette e Ottocento è il protagonista del quinto capitolo, che presenta i capolavori della Pinacoteca di Brera, il Teatro alla Scala, l’Arco della pace e la galleria Vittorio Emanuele II. Il viaggio proposto dal sesto capitolo va dagli splendori della Belle Époque al verticalismo della città contemporanea con i suoi grattacieli: dal grattacielo Pirelli al progetto City Life fino al Bosco Verticale. Segue un focus su Alessandro Manzoni, alla scoperta dei luoghi legati al grande scrittore milanese e di quelli raccontati ne I promessi sposi. L’ottavo capitolo si apre alla provincia, facendo conoscere i tesori del territorio in un itinerario tra antiche abbazie, possenti castelli e ville di delizia. Come di consueto, il Grand Tour si conclude con una golosa incursione nella cucina tipica, celebrando i must della tradizione come il risotto allo zafferano, la cassoeula, la cotoletta alla milanese e il panettone. Un tassello che completa il ritratto inedito e suggestivo di una Milano tutta da conoscere e ammirare.