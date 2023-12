Mobilità, Censi: a gennaio cantieri per completare ciclabile via Corelli

Partiranno a gennaio, dopo le festività, i lavori lungo via Corelli per completare il percorso ciclabile che porta a Segrate e all’Idroscalo e si congiunge con il percorso delineato dalla Città Metropolitana. L’elaborazione del progetto di questo tratto, lungo circa un chilometro tra il cavalcavia della tangenziale a est e via Taverna a ovest, è stata più complessa per la necessità di approfondire la soluzione ottimale per la presenza di alcune importanti interferenze: lo spazio ristretto, la presenza di un punto di particolare affluenza, quale la ricicleria e il ponte sul fiume Lambro. I lavori saranno divisi in due fasi.

Nella prima si interverrà sull’ingresso della ricicleria, realizzando un nuovo accesso con una strada laterale che consentirà di migliorare il flusso dei mezzi ed evitare la sosta su via Corelli. La nuova strada, perpendicolare a via Corelli, porterà l’accesso del pubblico nella parte posteriore e sarà realizzata in calcestruzzo drenante totalmente impermeabile. La seconda parte dell’intervento prevede la realizzazione della ciclabile sul marciapiede, che sarà allargato. Dalla tangenziale fino al ponte, il tracciato sarà promiscuo (biciclette e pedoni); nel tratto successivo, fino a poco dopo via Taverna, la ciclabile sarà separata. I lavori riguarderanno anche l’attraversamento pedonale e ciclabile di via Corelli: per una migliore visibilità e sicurezza sarà rifatta la castellana e potenziata l’illuminazione. Sulla strada, in quel tratto, verrà introdotto il limite di 30 km all’ora. I lavori, dal costo complessivo di 620mila euro, dureranno da gennaio a marzo per la prima parte, da febbraio a settembre per la seconda. “Proseguiamo nella ricucitura degli itinerari presenti ai confini di Milano – spiega Arianna Censi, assessore alla Mobilità – per collegare anche i comuni limitrofi con percorsi ciclabili. Con questo intervento si potrà arrivare dall’idroscalo a San Babila in completa sicurezza”.