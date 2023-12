Gallerie d’Italia: giovedì 14 dicembre Concerto di Natale

Alle Gallerie d’Italia, in Piazza della Scala 6, si svolgerà giovedì 14 dicembre alle ore 18.30 il Concerto di Natale “In-Canto – Un viaggio meraviglioso tra musica e armonie”, realizzato in collaborazione con EquiVoci Musicali: un viaggio tra le composizioni della più pura tradizione natalizia, spaziando dal repertorio della musica colta a quella popolare, accompagnate da letture a tema. Oltre alle immancabili Angels we have Heard on High oppure Away in a Manger che rispecchiano la più classica tradizione delle carole natalizie, si potrà ascoltare anche una riduzione dell’Inno alla Gioia di Beethoven, uno dei più celebri ed elaborati tentativi di esprimere in musica la fratellanza universale, insieme a colte composizioni come Hark! The Herald Angels Sing su melodia composta da Felix Mendelssohn oppure Joy to the World del compositore e poeta britannico Isaac Watts. In programma anche l’esecuzione del Concerto grosso in sol minore, op. 6, n. 8 di Arcangelo Corelli, composto proprio per la notte di Natale del 1690, un capolavoro che influenzerà tutta la musica europea del Settecento e soprattutto due giganti dell’epoca come Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel.

A questa eccellente opera del repertorio classico saranno affiancate, grazie anche al coinvolgimento del cantautore Daniele Stefani, celebri canzoni natalizie ispirate anch’esse alla notte di Natale, tra cui Silent Night, Santa Claus is coming to town e White Christmas, e le immortali Imagine e Happy Xmas (War Is Over) per un augurio di pace. La voce recitante sarà di Elda Olivieri, celebre attrice e doppiatrice italiana, che leggerà testi di varie tradizioni culturali e religiose ispirati ai temi della felicità, del rispetto della natura, della specificità e unicità culturale, della spiritualità. Il concerto sarà dunque un’occasione inedita per meditare su versi che spaziano dalla Beat Generation di Allen Ginsberg, passando per la tradizione sciamanica, induista, buddista, cristiana, mistica islamica, tolomea greco-romana, sikh e tradizionale africana, senza dimenticare la penna di autori come Rodari o Rostand che hanno scritto versi meravigliosi ispirati dal contesto natalizio. Con la partecipazione di Melos Factory String Quartet, composto da Cesare Zanfini e Elisabetta Danelli al violino, Claudia Brancaccio alla viola, Chiara Torselli al violoncello.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.