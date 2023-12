Aggressione presso la stazione di Milano Centrale, vittima la giornalista Alessia Lautone

La vittima dell’aggressione, avvenuta stamattina, giovedì 14 dicembre, nei pressi della stazione, è la giornalista Alessia Lautone, direttrice dell’agenzia di stampa LaPresse.

L’aggressione è stata raccontata da lei stessa su un tweet pubblicato stamattina: “Sono stata aggredita con spinte e insulti. L’uomo continuava a fare il gesto di volermi sgozzare. Così, senza motivo. Mattinata da incubo in via San Gregorio a Milano “.

La giornalista ha poi raccontato la vicenda spiegando come l’uomo stesse molestando prima una donna, poi guardando lei le ha ripetuto il gesto di volerla sgozzare infine spingendola su un’altra donna.

“Mi sono girata per guardare, non sono intervenuta e l’uomo mi ha fatto segno con la mano che mi avrebbe sgozzata, un gesto ripetuto più volte – racconta – Non contento, dopo mi ha spinto addosso a un’altra donna e dopo si è allontanato”.

L’aggressore è un senzatetto già denunciato per azioni simili, un potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Michelle Contemoro