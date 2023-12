Sveva Casati Modignani disgustata e arrabbiata “Milano era bellissima e oggi con Sala è invivibile e pericolosa”

Sala e la sua visione di Milano, autoreferenziale e ideologica, la sua interpretazione del potere e del comando, la supponenza di essere sempre e comunque nel giusto, dimenticando la storia di una grande città e le esigenze dei cittadini. Le voci di dissenso che si levano sono molte.

La scrittrice Sveva Casati Modignani intervistata da Maria Latella nel programma “Nessuna è perfetta” su Radio 24 ha espresso sdegno e disprezzo per la Milano di oggi e delusione per chi la governa.

L’intervista è stata ripresa e trascritta da “Il Fatto Quotidiano”

“Milano è la città più pericolosa d’Italia e sta diventando sempre più invivibile”.

“La Milano green tanto osannata dal nostro sindaco. In realtà è una città dove il cemento imperversa, il traffico è stato punito con le piste ciclabili e le ambulanze non passano. Dal punto di vista urbanistico si stanno facendo cose immonde. A questo aggiungiamo l’insicurezza di chi cammina in centro come in periferia e che ogni due per tre incontra personaggi che ti depredano quando va bene e che ti picchiano quando va male”.

“Mi dispiace che la mia città, che era bellissima, sia peggiorata dopo la costruzione dei grattacieli, che non hanno nulla a che spartire con una realtà ampia come Milano, mentre hanno senso a New York dove c’è poco spazio. Anche il Bosco verticale non ha senso in una città piena di giardini, e pensate cosa succederebbe se non venisse più irrigato: diventerebbe uno spettacolo spettrale. Questi nuovi quartieri sono senz’anima e senza storia. Stanno disumanizzando una città che era bellissima”.