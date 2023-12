SPIRIT DE MILAN: gli appuntamenti fino a Natale. Il 31 dicembre NEW YEAR’S EVE NIGHT 2024, per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

SPIRIT DE MILAN GLI APPUNTAMENTI FINO A NATALE! È PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER NEW YEAR’S EVE NIGHT 2024

Disco party with Alexandra Drag Queen, Jane Jeresa, dj set di Alex Biasco 31 DICEMBRE DALLE ORE 20.00 FINO ALL’ALBA!

Proseguono gli appuntamenti di dicembre allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”.

È partito il conto alla rovescia per NEW YEAR’S EVE NIGHT 2024, la festa più disco dance dell’anno per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024! Le porte dello Spirit de Milan aprono alle ore 20.00 per poi cenare e divertirsi fino all’alba, con la musica dal vivo di Jane Jeresa e di Alexandra Drag Queen, per poi proseguire con dj set anni 70-80-90 di Alex Biasco fino alle 5:00! Per chi non cena, invece, lo spettacolo inizia alle 23.00 e a mezzanotte è d’obbligo spumante, cotechino e lenticchie. Biglietto di ingresso e cena 150 € (145 € per i soci Spirit de Milan Aps 2023). Biglietto di ingresso entro le ore 01.30: 80 € con consumazione (75 € per i soci Spirit de Milan Aps 2023). Biglietto di ingresso dopo le ore 01.30: 60 € con consumazione (55 € per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

Questi i prossimi appuntamenti:

Martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre lo Spirit de Milan resterà chiuso.

VENERDÌ 15 DICEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj. Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

Sabato 16 dicembre lo Spirit de Milan resterà chiuso.

DOMENICA 17 DICEMBRE

Alle 22.00 – concerto di SLIDE PISTONS: band che propone un ricco repertorio che va dallo ska allo swing, dal rock al valzer romagnolo, senza nessun limite.

Lunedì 18 e martedì 19 dicembre lo Spirit de Milan resterà chiuso.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

Alle 22.00 – concerto di MAX DE BERNARDI & VERONICA SBERGIA: il loro repertorio si concentra sulla musica Roots Americana, non solo Blues quindi, ma anche country, folk, ragtime e swing. Il tutto suonato con strumenti acustici e con attenzione alla tradizione riuscendo nello stesso tempo a rendere fresca ed estremamente godibile da parte del pubblico questa proposta musicale.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con LUCA MACIACCHINI: one man show tutto milanese con uno spettacolo che è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese, da Nanni Svampa a Walter Valdi, da Enzo Jannacci fino alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini.

VENERDÌ 22 DICEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MAHBUHBAH: concerto di musica beat e ritmo dal sapore vintage. A seguire Dj Set con la musica anni 70/80/90 di Alex Biasco. Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 23 DICEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT: nuova attesissima serata all’insegna dello swing allo Spirit de Milan! Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

Domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 dicembre lo Spirit de Milan resterà chiuso e vi augura buone feste! L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato. Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

