Salone del Mobile 2024: nasce l’Osservatorio permanente per fare evolvere l’evento

L’edizione 62esima del Salone del Mobile di Milano porta con sè una novità: la nascita dell’Osservatorio permanente sulla manifestazione dedicata al design e all’arredo, insieme al Politecnico e al Comune di Milano. Ad annunciarlo la presidente del Salone, Maria Porro, in occasione di un evento con la stampa. “Questo ecosistema non è mai stato misurato né da un punto di vista economico nè dal punto di vista delle esternalità positive o negativa. E’ importante raccogliere dati per descrivere ciò che Salone rappresenta. Il Salone – ha detto Porro – ha ruolo sociale, istituzionale nei confronti della città e della comunità che rappresenta e nella progettazione del futuro del salone. E’ imprescindibile misurare per migliorare, intraprendere azioni correttive che possiamo mettere in campo per salvaguardare e fare evolvere l’evento”. L’osservatorio nasce dalla collaborazione con la Scuola di design del Politecnico di Milano, “monitorerà l’ecosistema del Salone del mobile, per promuovere maggiore sostenibilità di questo ecosistema che è connesso alle evoluzioni della Città di milano e per questo c’è la volontà di lavorare col sindaco”, ha aggiunto Porro. L’osservatorio diventerà permanente. “L’idea – ha spiegato Francesco Zurlo, preside della Scuola di design del PoliMi – è di riuscire a documentare con l’accesso ai dati disponibili il Salone del Mobile. Lavoreremo sui dati dell’affluenza” che sono già disponibili, mentre “Per quanto riguarda ciò che accade fuori dal Salone abbiamo a che fare con dati sporchi poco attendibili e dovremo lavorarci. Comprendere il fenomeno ci permette di fornire un indirizzo di governance. Coinvolgeremo anche il Comune e chi vorrà partecipare perchè è un progetto corale aperto a tutti i contributi”. La raccolta dei dati inizierà con l’allestimento dei padiglioni in vista dell’apertura del Salone il prossimo 16 aprile e i primi dati aggregati saranno disponibili a inizio estate.

