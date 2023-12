Milano tra i casi di eccellenza per riqualificazione energetica

Il BPIE, il Building Performance Institute Europe, ha selezionato sei case history europee, esempi eccellenti di riqualificazione energetica. Si tratta di un progetto italiano, uno belga, uno croato, uno francese, uno tedesco, uno spagnolo. Il progetto italiano è a Milano viene presentato da Renovate Italy, realtà che raccoglie numerose realtà imprenditoriali e no profit che promuovono attività e progetti per la riqualificazione energetica del patrimonio costruito in Italia.

E’ il complesso condominiale di sei torri Ca’ Granda, i cui lavori sono ancora in corso a opera dell’impresa edile Teicos. Si tratta di un intervento di riqualificazione energetica del costruito che riguarda un complesso di sei torri residenziali degli anni ’70 in via Cà Granda, a Milano. Complessivamente, le sei torri hanno una superficie abitabile di circa 30.000 mq. I lavori di riqualificazione, avviati per le prime torri a novembre 2021, per una durata pari a 25 mesi, coinvolgono più di 150 addetti per un investimento totale di 35 milioni di euro. Le torri sono tra loro identiche e disposte con una rotazione di 90 gradi; il progetto di intervento riguarda sia l’adeguamento sismico sia l’installazione di 4.200 mq di facciate ventilate con l’obiettivo di un salto di 3 classi, dalla F alla C, per ogni torre.

A integrazione del progetto italiano, nel comunicato viene presentato uno studio economico realizzato dall’agenzia di comunicazione 89up, analizzato in occasione dei triloghi tra Istituzioni europee attualmente in corso a Bruxelles e relativi alle modifiche alla Direttiva Case Green, dedicato alla direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici. Da qui emerge che gli italiani sono i cittadini europei più preoccupati per gli effetti dei cambiamenti climatici.