Carabinieri Montebello incontrano comitati e associazioni, De Corato “Svolta storica grazie a governo che dà segnali importanti sulla sicurezza”

«Con piacere leggo che il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Pierluigi Solazzo assieme ad altri militari di vari reparti, compagnie e stazioni, hanno incontrato comitati di cittadini e associazioni di quartiere per discutere sulle principali criticità delle aree del territorio milanese, prese continuamente d’assalto da malavita e criminalità. Dal dopoguerra ad oggi, è la prima volta che una Caserma così prestigiosa, come lo è appunto quella di “Montebello” non solo in Lombardia ma in tutta Italia, organizzi un incontro con i cittadini che ha lo scopo del dialogo e del confronto come principale strumento per modulare le iniziative in base alle diverse problematiche del territorio. Questa è una svolta e un segnale ben preciso che il Governo Meloni, attraverso il Viminale quindi l’Arma, ha voluto dare all’intero Paese soprattutto alla nostra città che è la più pericolosa d’Italia, in termini di Sicurezza. Al contrario, Sala e gli Assessori Granelli/Cappello lo scorso ottobre hanno emesso l’ordinanza anti-movida, durata 30 giorni nella zona di Porta Venezia, che non è servita assolutamente a niente. Anche durante tale periodo, come ho ben documentato lo scorso mese di novembre, i locali utilizzavano regolarmente i loro dehors, somministravano bevande di qualsiasi tipo e tenevano la musica ad alto volume dalla sera fino alla mattina successiva! Di vigili, non si è vista nemmeno l’ombra».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sull’incontro avvenuto lunedì nella caserma “Montebello” tra i militari dell’Arma e i comitati cittadini e le associazioni milanesi.