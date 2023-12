Torna la Babbo Running a sostegno della ricerca, Rigoni di Asiago partecipa e ne condivide i valori

Nata nel 2011, Babbo Running® giunge nel 2023 alla sua 13^ edizione, un evento divertente e ironico, adatto a tutte le età, in cui si corre per 5 km in costume da Santa Claus nel centro città, per trascorrere in modo entusiasmante una giornata all’aria aperta da condividere con migliaia di partecipanti, tutti di corsa all’insegna dei valori dello sport e per sostenere una buona causa. Infatti la Babbo Running® sostiene la ricerca scientifica attraverso la Fondazione Veronesi, fondata nel 2003 su iniziativa del Professor Umberto Veronesi e promossa da molti altri scienziati e intellettuali di fama internazionale. Fondazione Veronesi finanzia medici e ricercatori qualificati e meritevoli, negli ambiti della cura e della prevenzione oncologica. Al contempo si impegna a promuovere campagne di educazione alla salute e corretti stili di vita affinché le scoperte scientifiche diventino patrimonio di tutti.

Babbo Running® è partita l’8 dicembre con le prime due tappe a Como e a Chioggia, per proseguire il 9 a Roma, il 10 a Brescia e Piacenza, e arriverà sabato 16 dicembre a Milano con partenza da Piazza Sempione alle 15, per proseguire il 23 a Forlì e il 24 dicembre a Bergamo.

L’azienda, Rigoni di Asiago, leader nella produzione di prodotti spalmabili biologici al 100%, correrà a suo modo al fianco dei partecipanti offrendo degustazioni a tutti della sua Nocciolata BIO presso il gazebo dedicato all’interno del Babbo Village a Milano, Brescia e Bergamo.

La Rigoni di Asiago, che ha precorso i tempi della sostenibilità e della charity, vuole condividere e divulgare i valori del benessere e dello sport di questo evento che è diventato uno dei più significativi appuntamenti natalizi.

www.babborunning.it – www.rigonidiasiago.it