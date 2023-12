Scegliersi per imparare a scegliere

Scegliersi richiede coraggio, dal latino cor habeo

Avere cuore, che non significa non avere paura, ma farle spazio, includerla.

Si perché ci vuole coraggio a silenziare la mente dal brusio del mondo che distrae e scegliere di stare con noi stessi.

Richiede volontà, portare lo sguardo da quel fuori a quel dentro, per poi sentire ciò che realmente vogliano nel nostro io più profondo ed esprimerlo prima che agli altri, a noi stessi.

Scegliersi richiede acquisire nuove consapevolezze aprendo la mente al nuovo.

Siamo così fedeli alle nostre zone di confort.

Nell’istante in cui apriamo gli occhi ogni mattina iniziamo a scegliere e lo facciamo per lo più con atti automatici ripetuti nel tempo inconsapevolmente.

Etimologicamente la parola scegliere deriva dal latino ex- esigere ossia selezionare, preferire, pertanto nell’istante in cui scegliamo poniamo lo sguardo in ciò che preferiamo o amiamo fare.

Questo potrebbe sembrare facile, ma non lo è affatto.

Per lo più scegliamo cose che neanche ci piacciono, ma patteggiamo con gli altri per quieto vivere, per essere accettati, per distrazione, per paura.

Siamo mente conscia per il 5% e inconscia per il restante 95% influenzati profondamente da quell’inconscio che per molti è solo quella parte di iceberg sommersa rappresentata da Sigmund Freud ma per chi lo studia, molto di più.

Credenze, educazione, cultura, emozioni, traumi e vissuti ne fanno parte senza contare le emozioni trans generazionali tramandate.

Un vero e proprio archivio che sceglie a nostra insaputa.

Una delle caratteristiche dell’inconscio è quella di essere atemporale e ripetitivo, ossia ripropone solo cose già immagazzinate, soprattutto in tenera età e lo fa in modo automatico per evitarci di sprecare energie nella ricerca.

A modo suo crede di proteggerci, ma agisce come un pilota automatico senza chiederci il permesso.

Da qui nascono le nostre reattività, le nostre paure più recondite e la maggior parte dei nostri comportamenti incluse le scelte di cui spesso ci pentiamo.

Siamo quindi così sicuri ad esempio di svolgere il lavoro che desideriamo, oppure è quello che volevano i nostri genitori?

Siamo azioni ripetute che diventano poi abitudini

Ecco perché è fondamentale uscire dall’inconsapevolezza ed entrare nella consapevolezza di ogni nostra scelta

Siamo causa ed effetto, ossia ogni nostra azione comporta una reazione che poi ci porterà ad altre azioni che sommate nel corso di una vita, chiameremo destino.

È tempo di responsabilità, di ascolto consapevole.

Scegliersi è un atto di coraggio, ci allontana da chi crediamo di essere e ci porta a conoscerci per chi siamo realmente, veri, unici, autentici.

Ci guida ad ascoltarci nel profondo e a comprendere i nostri reali desideri non contaminati da quelli di altri.

Solo così possiamo disegnare la nostra vita in coerenza con ciò che realmente siamo e sentiamo.

Scegliere se essere delle semplici comparse o gli attori protagonisti della nostra vita e nel mentre i registi.