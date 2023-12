Il commento di Luciano: 15a giornata di serie A

Buona settimana a tutti, altre 4 partite ieri domenica 10 Dicembre, per la 15a di campionato. All’ora di pranzo, in campo Frosinone e Torino per una partita in cui nessuno vuole osare né farsi male nel fisico e nel morale. Dopo un primo tempo brillante, combinano meno nella ripresa. Toro vicino al gol con Ilic che colpisce un palo, ma alla fine termina 0-0. Un punto a testa che tiene le due squadre serene a centro classifica e sempre distanziate di un solo punto: Torino 20, Frosinone 19.

Seguono a ruota Monza–Genoa, Salernitana-Bologna e Roma-Fiorentina.

Allo stadio U Power dei brianzoli di Palladino, un primo tempo piuttosto blando e senza grandi emozioni, tranne un gol annullato a Ciurria (Monza) per fuorigioco al 36′. Complessivamente meglio i padroni di casa, che annotano tre occasioni contro una soltanto del Genoa. Nella ripresa dopo due punti nelle ultime tre partite di campionato, torna al successo il team di Palladino grazie al gol di Dany Mota a pochi minuti dal 90′, entrando dalla panchina al posto di Colombo. Un successo importante (1-0) per i monzesi, che superano in classifica il Torino e agganciano la Lazio. Il Genoa resta a quota 15 punti.

Il Bologna adesso può sognare davvero. Il sospirato primo successo in trasferta del campionato è arrivato, e vale tanto quanto pesa. La squadra di Thiago Motta supera per 2-1 all’Arechi una Salernitana sempre più disperata, e almeno per qualche ora, in attesa di Roma-Fiorentina, si è piazzata solitaria al quarto posto in classifica. A decidere è una doppietta nel primo tempo di Zirkzee, aiutato dagli errori di Costil e Lovato. Ferguson manca il tris colpendo il palo, poi nel finale Simy riapre i discorsi ben servito da Candreva. Ma la seconda beffa in una settimana dopo quella di Lecce, nonostante gli assalti finali dei padroni di casa, non si concretizza, e ora il Bologna vede l’Europa. Mentre la Salernitana, generosa solo nei minuti conclusivi, è sempre ultima.

La Roma di Mourinho guadagna un punto in 9 contro 11 al cospetto della Fiorentina di Italiano. Giallorossi avanti al 5′ con Lukaku su cross d’esterno mancino di Dybala, poi infortunatosi e uscito di scena al 25′. I viola rinvengono nel secondo tempo con la torre vincente di Martinez Quarta al 66′ subito dopo il rosso di Zalewski, bissato da quello di Lukaku all’87’. Finisce 1-1, risultato del tutto interlocutorio in ottica quarto posto: la Roma se lo riprende ma, questa volta, in condivisione col sorprendente Bologna a 25 punti. La Fiorentina segue a quota 24.

Per la domenica è tutto, a domani per i commenti sulla “coda” della giornata con i due posticipi Empoli-Lecce, e Cagliari-Sassuolo.